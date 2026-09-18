¿Cómo funcionan los operativos de ICE contra camioneros inmigrantes en EE. UU.?

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Camionero en Estados Unidos. Foto: Envato.

Para muchos camioneros, una estación de pesaje era hasta hace poco una parada más dentro de una jornada interminable al volante. Ahora puede convertirse en un punto de revisión mucho más amplio. ICE y otras agencias federales han intensificado los controles sobre conductores de camiones comerciales, especialmente en estaciones de inspección, áreas de descanso y corredores de carga. Las revisiones pueden involucrar la CDL, la identidad, el cumplimiento de las normas de transporte y, en determinadas operaciones, la situación migratoria del conductor.

El cambio ha llamado especialmente la atención entre los camioneros latinos. Y no es difícil entender por qué: una revisión que comienza como un control de carretera puede terminar involucrando varias agencias federales y distintos aspectos de la documentación del conductor.

¿Dónde están realizando los operativos de ICE contra camioneros inmigrantes?

Los controles se están realizando en lugares donde los conductores comerciales necesariamente deben reducir la velocidad, detenerse o someterse a una inspección.

Entre los puntos identificados en los reportes sobre estos operativos están:

Estaciones de pesaje e inspección de camiones

Áreas de descanso en las carreteras

Peajes

Paradas y centros de servicio para camioneros

Corredores interestatales utilizados para el transporte de carga

La estrategia tiene una lógica operativa bastante clara. No hace falta perseguir un camión durante kilómetros si el conductor tendrá que detenerse unos minutos más adelante.

Un reporte de Univision señaló que camioneros han observado controles en estaciones de pesaje y áreas de descanso, mientras otros informes han descrito inspecciones en corredores utilizados por vehículos comerciales.

En julio, Univision reportó que agentes federales comenzaron a desplegarse en estaciones de inspección de seguridad y pesaje de camiones como parte de una estrategia destinada a identificar a conductores que, según las autoridades, no tendrían autorización para trabajar y a verificar el cumplimiento de las normas federales.

Eso ayuda a entender algo que puede resultar confuso para quien escucha hablar de “redadas de ICE a camioneros”: no necesariamente se trata de una operación migratoria convencional en la que los agentes llegan a un domicilio o a un lugar de trabajo.

En muchos casos, el primer contacto ocurre durante un control relacionado con el transporte.

¿Qué documentos revisan ICE y otras autoridades a los camioneros?

La Commercial Driver’s License (CDL) está en el centro de estas revisiones.

Los agentes pueden comprobar la licencia comercial, la identidad del conductor y distintos documentos relacionados con su autorización para operar un vehículo comercial. En determinadas operaciones también se verifica información migratoria.

Pero hay una distinción importante que no conviene perder de vista: tener una CDL no demuestra por sí solo cuál es la situación migratoria de una persona.

La licencia comercial y el estatus migratorio son asuntos jurídicamente distintos. Precisamente por eso, presentar cada revisión de CDL como si fuera automáticamente una investigación migratoria sería impreciso.

Lo que ha cambiado es el nivel de escrutinio que las autoridades están poniendo sobre el sector.

El Departamento de Transporte y el Departamento de Seguridad Nacional han vinculado estos operativos con una campaña más amplia para detectar conductores que consideran no calificados, no autorizados o involucrados en irregularidades relacionadas con las licencias comerciales.

¿Por qué las CDL de camioneros inmigrantes están bajo tanta vigilancia?

Las licencias comerciales se han convertido en uno de los puntos centrales de la estrategia federal.

El gobierno de Donald Trump ha impulsado una ofensiva contra lo que las autoridades describen como fraude en el sistema de licencias CDL, conductores no calificados y personas que no cumplen los requisitos para manejar vehículos comerciales.

El Departamento de Transporte anunció en agosto el cierre inmediato de 110 escuelas de capacitación para obtener CDL después de detectar incumplimientos relacionados con la preparación y certificación de conductores. Univision reportó que las autoridades encontraron problemas vinculados con los requisitos de dominio del inglés y con los procesos utilizados para evaluar a los aspirantes.

Esto forma parte de una campaña que va más allá de ICE.

En realidad, cuando un camionero es detenido en uno de estos operativos pueden intervenir varias agencias. ICE puede encargarse de los aspectos migratorios, mientras el Departamento de Transporte y las autoridades estatales revisan cuestiones relacionadas con la seguridad y las licencias.

Ese cruce es precisamente lo que hace diferente esta estrategia.

¿Qué es la Operación Highway Shield?

Uno de los ejemplos más claros es Operation Highway Shield, una operación conjunta de agencias federales y autoridades estatales.

La segunda fase se realizó entre el 28 y el 30 de julio de 2026 en Illinois, Indiana, Iowa y Ohio. Participaron investigadores de ICE y Homeland Security Investigations (HSI), la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y patrullas estatales de carreteras.

Según los resultados preliminares publicados por la FMCSA, durante esos tres días las autoridades:

Detuvieron a 51 inmigrantes , incluidos 21 conductores con CDL no domiciliadas emitidas por California y Nueva York

, incluidos 21 conductores con CDL no domiciliadas emitidas por California y Nueva York Sacaron de circulación a 766 conductores y vehículos

Arrestaron a 86 operadores por conductas que las autoridades calificaron como peligrosas

por conductas que las autoridades calificaron como peligrosas Emitieron 36 infracciones por fallar las pruebas de dominio del inglés

Recuperaron cerca de $1 millón de dólares en mercancía presuntamente robada

La administración federal presentó los resultados como parte de una ofensiva contra conductores extranjeros que considera no calificados o no examinados adecuadamente.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que esa fase había permitido retirar de las carreteras a más de 800 conductores peligrosos, incluidos más de 50 inmigrantes en situación irregular y más de 30 conductores que no aprobaron las pruebas de dominio del inglés.

La cifra incluye a conductores y vehículos puestos fuera de servicio por distintas razones. Solo una parte correspondió a detenciones migratorias.

¿Qué tiene que ver el inglés con los operativos contra camioneros?

Mucho.

El dominio del inglés se ha convertido en otro de los puntos de control dentro de la ofensiva federal sobre los camioneros.

Las reglas de seguridad para conductores comerciales exigen que quienes operan estos vehículos puedan comunicarse en inglés en determinadas situaciones relacionadas con su trabajo y la seguridad vial.

En la segunda fase de Highway Shield, las autoridades reportaron 36 violaciones por no cumplir las pruebas de dominio del inglés.

Y el tema no se quedó en esos operativos.

En marzo, durante la primera fase de Highway Shield en Florida, las autoridades realizaron más de 3 mil 300 inspecciones. Según la FMCSA, 176 conductores fueron puestos fuera de servicio y 54 de ellos por deficiencias relacionadas con el idioma. También se reportaron 35 arrestos por cargos criminales y 42 personas trasladadas a custodia federal por violaciones de las leyes migratorias.

Es decir, el idioma funciona como una cuestión de seguridad y cumplimiento de las normas de transporte, mientras el estatus migratorio se analiza por otra vía.

Aunque ambas cosas pueden aparecer en el mismo operativo, no son equivalentes.

¿ICE puede detener a un camionero solamente por no hablar inglés?

No conviene presentar la situación de esa manera.

No hablar inglés y tener un problema migratorio son dos cuestiones diferentes. Una infracción relacionada con el dominio del idioma puede afectar la capacidad del conductor para continuar operando, pero eso no significa automáticamente que exista una infracción migratoria.

Los resultados oficiales de Highway Shield muestran precisamente que las autoridades registraron por separado las infracciones de dominio del inglés y las detenciones migratorias.

El problema es que ambas revisiones pueden ocurrir durante la misma intervención.

Para un camionero inmigrante, eso significa que una inspección de seguridad puede convertirse en un proceso bastante más amplio si aparecen otros problemas documentales.

¿Qué pasó con los camioneros detenidos en Arizona?

Arizona ofrece otro ejemplo reciente y especialmente llamativo.

Entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, la Patrulla Fronteriza realizó una operación en el sector de Yuma que terminó con 143 arrestos de personas provenientes de 18 países, según datos difundidos por CBP.

De ese total, 95 eran conductores de camión que tenían CDL emitidas por estados de Estados Unidos, de acuerdo con la información de la agencia.

La cifra llamó todavía más la atención por el origen de las licencias.

De las 95 CDL:

76 habían sido emitidas por California

6 habían sido emitidas por Nueva York

Las otras 13 procedían de otros estados

La operación no se limitó a revisar licencias. CBP también informó de la interceptación de dos operaciones de tráfico de personas, cuatro arrestos relacionados con presuntos traficantes y decomisos de drogas y un arma.

Hay una precisión que merece estar en la nota: que un conductor detenido tuviera una CDL estatal no significa que esa licencia fuera necesariamente falsa. Los datos publicados por CBP identifican a los detenidos y las licencias que tenían, pero no establecen que las 95 licencias fueran fraudulentas.

Esa diferencia importa.

¿Por qué California y Nueva York aparecen en las investigaciones de CDL?

Porque buena parte de los conductores detenidos en Arizona tenía licencias emitidas por esos dos estados.

Eso ha puesto bajo presión los procesos mediante los cuales determinadas personas pueden obtener una CDL, especialmente las denominadas non-domiciled CDLs, es decir, licencias comerciales emitidas a determinados conductores que no tienen domicilio permanente en el estado bajo las condiciones previstas por la normativa.

La administración federal ha cuestionado los procesos de algunos estados y ha buscado endurecer los requisitos para conductores extranjeros.

Pero una licencia emitida por California o Nueva York no significa automáticamente que sea ilegal. La cuestión depende de si el conductor cumplía los requisitos aplicables al momento de obtenerla y de las circunstancias concretas de cada caso.

Ese matiz es importante para cualquier camionero que lea esta información y vea que su licencia fue expedida en alguno de esos estados.

¿ICE está buscando específicamente a camioneros inmigrantes?

Las autoridades federales han hecho explícito que el sector del transporte comercial está dentro de su estrategia de control.

Pero los operativos recientes no están diseñados únicamente como redadas migratorias. La FMCSA ha descrito Highway Shield como una operación dirigida contra conductores extranjeros que considera no calificados, mientras ICE participa mediante sus investigadores y autoridades migratorias.

La estrategia tampoco comenzó en julio. El gobierno federal señala que en febrero realizó Operation SafeDRIVE, que terminó con casi 2 mil camioneros y vehículos fuera de servicio y 56 arrestos. También afirma haber revocado más de 30 mil licencias que considera emitidas ilegalmente a conductores extranjeros no examinados adecuadamente. Son cifras oficiales de la administración y deben leerse como tales.

¿Qué línea tiene ICE para denunciar fraude con CDL?

ICE mantiene una línea telefónica para recibir denuncias y pistas relacionadas con posibles violaciones migratorias y otros asuntos bajo su jurisdicción.

El número oficial es 866-347-2423. ICE también dispone de un formulario para enviar información y permite presentar denuncias de manera anónima.

La existencia de esta línea no significa que todo camionero inmigrante esté bajo investigación.

Tampoco significa que una persona sin estatus migratorio tenga automáticamente una CDL fraudulenta. Son situaciones diferentes que las autoridades pueden investigar por separado.

¿Qué está pasando con las escuelas para obtener una CDL?

El foco federal también se ha desplazado hacia las instituciones que capacitan a los futuros camioneros.

El 31 de agosto, el Departamento de Transporte anunció medidas contra 110 escuelas de capacitación para conductores comerciales. Univision reportó que la revisión federal detectó incumplimientos en distintos centros relacionados con la preparación y certificación de conductores, incluidos problemas vinculados con el dominio del inglés.

El mensaje de Washington es bastante claro: la administración no quiere limitar la revisión al conductor que ya está detrás del volante.

También está investigando cómo obtuvo la persona su licencia, quién la capacitó y si el proceso de certificación cumplió las reglas federales.

Eso puede tener consecuencias para el sector completo.

¿Qué debe tener presente un camionero inmigrante ante estos controles?

La primera recomendación es no confundir las distintas capas de una inspección.

Una revisión puede involucrar simultáneamente:

La CDL

La identidad del conductor

Los documentos del vehículo

Los requisitos de seguridad

El dominio del inglés

La autorización para trabajar

La situación migratoria

Posibles antecedentes o investigaciones pendientes

Pero que todas esas cuestiones puedan aparecer durante una operación no significa que una irregularidad en una de ellas pruebe automáticamente otra.

Un conductor que tenga dudas específicas sobre su situación migratoria debería buscar asesoría legal de un abogado de inmigración o de una organización de asistencia legal. Las reglas aplicables pueden depender del tipo de licencia, del estatus migratorio, del estado que la emitió y de las circunstancias particulares del conductor.

¿Por qué estos operativos preocupan especialmente a los camioneros latinos?

El sector del transporte tiene una presencia importante de trabajadores hispanos y muchos conductores han expresado preocupación por el aumento de las revisiones.

Univision recogió el testimonio del camionero Arturo González, quien describió controles más extensos en las estaciones de pesaje. Según su relato, algunos conductores han enfrentado revisiones de inglés más detalladas que las que estaban acostumbrados a experimentar.

El cambio se siente especialmente en un trabajo en el que una parada inesperada puede significar perder horas de ruta y, si se detecta una infracción, quedar fuera de servicio.

Pero la preocupación migratoria añade otra dimensión.

Para un camionero que depende de su CDL para vivir, una revisión no es solamente una cuestión de tráfico. Puede involucrar su empleo, sus ingresos y, dependiendo de las circunstancias, su situación migratoria.

Ahí está el verdadero alcance de esta nueva estrategia. No se trata únicamente de agentes de ICE buscando personas en una carretera.

Se trata de un sistema de controles en el que varias agencias pueden revisar diferentes aspectos de la misma persona durante una sola parada.

Y para los camioneros inmigrantes, esa diferencia es cada vez más difícil de ignorar.

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