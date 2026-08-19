Nueva York ofrece colegiatura gratis en sus universidades públicas, y estos inmigrantes también pueden pedirla

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El apoyo está destinado para beneficiarios del TPS, DACA, entre otros. Foto: AFP

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que la solicitud para la Beca Excelsior, el programa que cubre la colegiatura completa en las universidades públicas de Nueva York, ya está abierta para nuevos aspirantes del ciclo 2026-2027, con un plazo que vence el 31 de agosto.

El anuncio llega apenas unos meses después de que el mismo programa repartiera 101 millones de dólares entre más de 25 mil estudiantes durante el ciclo anterior.

Para calificar, una familia no puede ganar más de 125 mil dólares al año, y el estudiante debe inscribirse de tiempo completo en un campus de SUNY State University of New York (Universidad Estatal de Nueva York) o CUNY City University of New York (Universidad de la Ciudad de Nueva York) y completar 30 créditos por año. El beneficio funciona como una ayuda de “último dólar”, es decir, cubre lo que quede pendiente de la matrícula después de aplicar a cualquier otra beca o subsidio federal y estatal, así que no es dinero en efectivo ni cubre gastos como vivienda o libros.

¿Qué tan lejos ha llegado el programa hasta ahora?

El programa nació en 2017 y hasta ahora ha sido tomado sobre todo por ciudadanos estadounidenses y por lo que el gobierno estatal llama “no ciudadanos elegibles”, una categoría que incluye a residentes permanentes y a otros estatus migratorios reconocidos. En el ciclo 2024-2025, el 72% de los beneficiarios en CUNY y el 55% en SUNY terminaron el año sin pagar un solo dólar de matrícula.

Lo que muchas familias inmigrantes no saben es que la beca no se cierra en la categoría de “no ciudadano elegible” de siempre. Existe una segunda puerta de entrada, poco conocida, que el propio HESC —la agencia estatal de ayuda financiera— confirma en sus preguntas frecuentes oficiales: los estudiantes que califican para ayuda financiera a través de la Ley DREAM de Nueva York también pueden solicitar la Beca Excelsior.

¿Qué inmigrantes pueden pedirla a través de la Ley DREAM de Nueva York?

La Ley DREAM de Nueva York, aprobada en 2019, abrió el acceso a la ayuda financiera estatal —incluida la Excelsior— para estudiantes que no tienen un estatus migratorio que normalmente calificaría para este tipo de apoyos.

Para entrar por esta vía hay que haber cursado al menos 2 años de preparatoria en Nueva York y graduarse de una escuela del estado, o bien tener un diploma o GED neoyorquino, y presentar la solicitud dentro de los 5 años siguientes a esa graduación.

Estudiantes sin estatus migratorio legal, incluidos quienes tienen DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)

Titulares de visas U o T, otorgadas a víctimas de ciertos delitos o de trata de personas.

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Es la misma lógica detrás de otros programas neoyorquinos que no piden verificar el estatus migratorio para acceder a un beneficio estatal, como el descuento de transporte que ofrece el programa Fair Fares en la ciudad de Nueva York.

¿Por qué conviene solicitarla antes del 31 de agosto?

El plazo del 31 de agosto aplica por igual a quien entra por la vía tradicional y a quien lo hace a través de la Ley DREAM, así que quien no complete la solicitud a tiempo tendrá que esperar hasta el siguiente ciclo para volver a intentarlo.

La solicitud se hace a través del portal de HESC y requiere, además del formulario del Excelsior, completar cada año la solicitud de FAFSA o, para quienes no califican para ayuda federal, la solicitud propia de la Ley DREAM.

El beneficio llega en un momento en el que Nueva York ha insistido en separar el acceso a servicios básicos del estatus migratorio de cada persona, algo que también se refleja en la cobertura médica que el estado decidió mantener para inmigrantes pese a los recortes federales. Para las familias que califican, la diferencia entre pedir o no pedir la beca puede significar miles de dólares en matrícula que de otra forma tendrían que cubrir de su bolsillo.

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