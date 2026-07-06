Inundaciones en el sur de Estados Unidos: qué ayudas gubernamentales puedes solicitar

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Inundaciones en Texas por la tormena tropical Arthur. Foto: Brandon Bell / AFP

La tormenta tropical Arthur que se formó a mediados de junio, debido a la temporada de ciclones en el Atlántico, provocó inundaciones repentinas en el sur de Estados Unidos. A través de sus dependencias gubernamentales, el Gobierno Federal ofrece ayudas para los afectados.

Según detalló Fox News, los estados de Texas, Misisipi, Alabama y Georgia estuvieron en riesgo de inundaciones por la tormenta Arthur, que se formó en el Golfo de México a partir del potencial ciclón tropical Uno.

Estos beneficios alcanzan todo el territorio nacional, aunque también, vale aclarar, hay ayudas propias de cada estado que las complementan.

¿Qué ayudas gubernamentales puedes solicitar en Estados Unidos por inundaciones?

1. Ayuda para alquilar una vivienda temporal

Si tu casa quedó inhabitable, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) puede proporcionar ayuda económica para alquilar una vivienda temporal mientras se realizan las reparaciones o encuentras una solución permanente.

El dinero puede utilizarse para rentar una casa, apartamento, casa móvil o incluso una habitación de hotel en determinadas circunstancias, explica Disaster Assistance.

En el sitio web de FEMA, a través de este enlace, ubicas las diferentes asistencias económicas y de vivienda a las que puedes aplicar, quién puede recibirlas y los diferentes requisitos.

En cualquier caso, para optar al beneficio, los inmigrantes deben tener un estatus migratorio regular: portar una Green Card o tener un asilo aprobado. También aplican los extranjeros con Visa T y Visa U, destinadas a víctimas de trata de personas.

Por su parte, los ciudadanos estadounidenses deben comprobar su identidad con un número de Seguro Social válido. Asimismo, FEMA debe verificar que el afectado es el dueño de la vivienda.

La agencia aclara que toda solicitud “es un documento legal y la información se hace bajo pena de perjurio”. Esto significa que cualquier declaración o información falsa con el fin de obtener ayudas es un incumplimiento con las leyes federales y estatales.

2. Reembolso por gastos de hotel y ayuda para reparar tu vivienda

Muchas personas deben abandonar sus hogares de manera repentina después de una inundación. En ese caso, FEMA puede reembolsar gastos de alojamiento de emergencia cuando el desplazamiento fue causado directamente por el desastre.

Los propietarios de viviendas también pueden solicitar asistencia para realizar reparaciones esenciales que permitan que la casa vuelva a ser segura y funcional.

Esta ayuda puede cubrir daños provocados por el agua, problemas estructurales y ciertas medidas para reducir riesgos ante futuros desastres.

Los requisitos para aplicar son los mismos que en el beneficio de alquiler de vivienda temporal, tanto para ciudadanos como inmigrantes con estatus regular.

Para iniciar tu solicitud, llama al 1-800-621-3362, donde puedes exponer el caso, detallar la situación de tu vivienda, ajustar requisitos y consultar posibles montos. También puedes acudir en persona a un Centro de Recuperación por Desastre en tu zona local, ubicándolo aquí.

3. Ayuda para reemplazar tu vivienda

Cuando una inundación destruye completamente una residencia principal y las reparaciones no son viables, FEMA puede ofrecer ayuda para reemplazar la vivienda.

“Para la asistencia de reparación o reemplazo de vivienda, FEMA también necesita confirmar que usted era el propietario de la vivienda al momento del desastre”, se lee en el sitio web. Aquí puedes encontrar los tipos de documentos que puedes presentar, así como los datos de contacto, consejos antiestafas, cómo enviar tu documentación y cómo apelar si tu solicitud no ha sido aceptada.

En otro apartado, FEMA ofrece ayuda a los propietarios elegibles para reparar o reconstruir viviendas más fuertes y duraderas.

De acuerdo con información oficial del organismo, en caso de inundación el beneficiario puede recibir hasta 37 mil 900 dólares, monto establecido en la Ley Stafford para la asistencia de vivienda, y que debe usarse para:

Reparación del techo para resistir vientos más fuertes y ayudar a prevenir la filtración de agua

Elevar un calentador de agua o una caldera para evitar futuros daños por inundación

Elevar o reubicar un panel eléctrico para evitar futuros daños por inundación

4. Ayuda para bienes personales dañados

Dependiendo del caso, los afectados pueden recibir asistencia para reemplazar bienes personales necesarios que fueron dañados o destruidos y que no están cubiertos por el seguro.

Por ejemplo: muebles, electrodomésticos, ropa, equipos de trabajo y otros artículos esenciales. Consulta los requisitos en el sitio web de FEMA, ubicado más arriba, o llama al 1-800-621-3362.

5. Préstamos por desastre

Aunque la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) suele asociarse con negocios, también ofrece préstamos por desastre para reparar bienes dañados por inundaciones.

Ingresa aquí para iniciar la solicitud de un préstamo. En el sitio web del SBA encuentras qué negocios pueden aplicar, cómo utilizar un préstamo y los tipos de préstamos, en este caso para reparar viviendas.

Los propietarios pueden solicitar hasta 500 mil dólares para reemplazar o reparar su residencia principal, detalla la plataforma.

Asimismo, los inquilinos y propietarios de viviendas pueden solicitar hasta 100 mil dólares para bienes personales, como ropa, muebles, automóviles y electrodomésticos, dañados o destruidos en un desastre.

Estos préstamos suelen tener tasas de interés más bajas que las del mercado tradicional. Para obtener información precisa, también puedes comunicarte al 1-800-827-5722, marcando el dos para el idioma español.

6. Ayuda alimentaria de emergencia

En determinadas zonas declaradas como desastre, las familias pueden ser elegibles para el programa D-SNAP. Es una asistencia temporal para comprar alimentos cuando la emergencia ha afectado gravemente los ingresos.

Puedes recibir D-SNAP si vives en una zona de desastre y te enfrentas a una pérdida de ingresos, gastos elevados a causa de lo sucedido, gastos de evacuación o reubicación y una lesión personal relacionada con la emergencia.

Para optar a este beneficio, debes comunicarte con tu oficina local. Ubícala aquí.

7. Beneficios por desempleo

Si una inundación te impide trabajar o te deja sin empleo, podrías calificar para asistencia por desempleo relacionada con desastres.

El programa está destinado a personas que perdieron ingresos debido a una emergencia declarada por el gobierno federal, no pueden llegar a su trabajo o no pueden cumplirlo por una lesión vinculada con el desastre.

8. Ayuda con facturas y gastos esenciales

FEMA también ofrece programas para ayudar a los afectados a enfrentar pagos de servicios públicos, hipotecas, préstamos y otras obligaciones financieras mientras se recuperan de la emergencia.

Aquí puedes consultar cómo obtener ayuda para pagar facturas de tarjetas de crédito, de préstamo automotriz, préstamos estudiantiles y facturas de servicios públicos. En cada apartado encuentras la dependencia que otorga el beneficio.

Recuerda que cada agencia u organismo establece requisitos que, si bien son similares, pueden variar dependiendo del estado donde resides. Los tiempos de solicitud son de 60 días a partir de la fecha en el que el desastre ha ocurrido y ha sido notificado por el Gobierno federal.