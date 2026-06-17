Los Ángeles en agosto: los eventos que no te puedes perder este verano en California

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Foto por HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Si hay una ciudad que se resiste a dejar ir el verano, esa es Los Ángeles. Mientras agosto marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el otoño en buena parte de Estados Unidos, en el sur de California todavía hay conciertos bajo las estrellas, películas frente al mar, mercados gastronómicos y exposiciones capaces de ocupar varios fines de semana seguidos.

Para los latinos que viven en California o planean visitar la ciudad durante este mes, agosto de 2026 llega cargado de actividades para todos los gustos y presupuestos.

La pregunta ya no es qué hacer en Los Ángeles durante agosto. La verdadera pregunta es cómo encontrar tiempo para hacerlo todo.

¿Qué conciertos gratis habrá en Los Ángeles durante agosto de 2026?

La música será una de las grandes protagonistas del mes.

Uno de los eventos más esperados sigue siendo Grand Performances, la emblemática serie gratuita que celebra cuatro décadas llenando de música el centro de Los Ángeles. El escenario de California Plaza recibirá bandas internacionales, sesiones de DJ y homenajes musicales que van desde Stevie Wonder hasta Ritchie Valens.

Quienes buscan una experiencia más diversa encontrarán una parada obligatoria en las populares KCRW Summer Nights.

La emisora pública KCRW ha convertido plazas, museos y espacios culturales de toda la región en pistas de baile al aire libre. Durante agosto habrá actividades en lugares tan reconocidos como LACMA, Union Station, LA Plaza de Cultura y Artes y el distrito artístico de North Hollywood.

Lo interesante es que no se trata únicamente de conciertos. Muchas de estas noches incluyen acceso especial a museos, jardines cerveceros y una selección de food trucks que convierten la salida en una experiencia completa.

¿Qué festivales y actividades culturales destacan en Los Ángeles?

Los Ángeles siempre encuentra maneras originales de mezclar entretenimiento y cultura.

Un ejemplo es el Festival Gratuito de Shakespeare en Griffith Park, donde miles de personas se reúnen cada verano para disfrutar representaciones teatrales al aire libre en el histórico Old Zoo. Este año destacan montajes de “Coriolano” y “La comedia de los errores”.

También sobresale la exposición “Yoko Ono: Music of the Mind” en The Broad.

La muestra, considerada una de las más ambiciosas dedicadas a la artista en el sur de California, invita al público a interactuar con las obras. Más que una exposición tradicional, se siente como una conversación abierta sobre creatividad, activismo y conexión humana.

Para los amantes del cine clásico, el Museo de la Academia presenta “Marilyn Monroe: Icono de Hollywood”, una exhibición que explora la vida de la actriz más allá de los estereotipos. Vestidos originales, fotografías y objetos personales ayudan a reconstruir la historia de una figura que sigue fascinando décadas después de su muerte.

¿Dónde ver cine al aire libre en Los Ángeles durante agosto?

Pocas experiencias representan mejor el verano angelino que una película bajo las estrellas.

Entre las mejores opciones se encuentran:

Street Food Cinema , que combina películas populares, música en vivo y gastronomía gourmet.

, que combina películas populares, música en vivo y gastronomía gourmet. Dockweiler Beach Movie Nights , con funciones gratuitas frente al océano Pacífico.

, con funciones gratuitas frente al océano Pacífico. Moonlight Movies on the Beach en Long Beach, ideal para familias con niños.

en Long Beach, ideal para familias con niños. Rooftop Cinema Club at The Montalbán , una de las experiencias más atractivas de Hollywood gracias a sus vistas panorámicas y auriculares inalámbricos.

, una de las experiencias más atractivas de Hollywood gracias a sus vistas panorámicas y auriculares inalámbricos. Friday Movie Nights en Ovation Hollywood, que incluyen mantas gratuitas y promociones especiales para los asistentes.

¿Qué eventos gastronómicos habrá en Los Ángeles este agosto?

La comida merece un apartado propio.

Cada domingo, Smorgasburg LA transforma ROW DTLA en uno de los mercados gastronómicos más interesantes de California. Decenas de vendedores ofrecen desde pizzas artesanales hasta propuestas internacionales difíciles de encontrar en otro lugar.

Mientras tanto, las tradicionales catas de vino de Barnsdall Art Park continúan reuniendo a cientos de personas cada viernes por la noche. El atractivo va más allá del vino. Las vistas panorámicas de la ciudad al atardecer son, por sí solas, motivo suficiente para asistir.

También sigue en marcha la Serie de Música de Verano del Original Farmers Market, donde los jueves por la noche se mezclan conciertos gratuitos con la oferta culinaria de uno de los mercados más emblemáticos de Los Ángeles.

¿Qué experiencias únicas ofrece Los Ángeles en agosto?

Hay actividades que simplemente no existen en otras ciudades.

Los conciertos de domingo en el Observatorio Mount Wilson permiten escuchar jazz y música clásica dentro de la cúpula de un telescopio histórico ubicado a más de 1,600 metros de altura.

El Getty Center, por su parte, mantiene su popular ciclo Off the 405, una serie de conciertos gratuitos acompañados por algunas de las mejores vistas del atardecer en toda la ciudad.

Y para quienes viajan con niños, la exposición dedicada a Ponyo, la entrañable película de Studio Ghibli, ofrece una experiencia inmersiva llena de dibujos originales, piezas de animación y actividades interactivas.

Agosto suele verse como el final del verano. En Los Ángeles ocurre exactamente lo contrario. Es el momento en que la ciudad parece concentrar toda su energía creativa antes del otoño. Música, arte, gastronomía, cine y cultura conviven en cada rincón. Y eso, para quienes disfrutan descubrir una ciudad a través de sus eventos, es difícil de superar.

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