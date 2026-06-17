Medicaid 2026: quiénes perderán la cobertura en octubre y qué opciones quedan para familias latinas sin seguro

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Quienes ya estaban inscritos no perderán la cobertura. Foto: AFP

El próximo 1 de octubre se marcará un parteaguas para miles de inmigrantes que hoy tienen Medicaid. Ese día entra en vigor una de las disposiciones centrales de la “One Big Beautiful Bill“, la ley de reconciliación presupuestaria que el presidente Donald Trump firmó en julio de 2025, y que redefine quién puede seguir recibiendo fondos federales para este seguro médico. A partir de esa fecha, varios grupos de inmigrantes con presencia legal en el país, algunos de los cuales llevan años o décadas con cobertura, dejarán de calificar.

Pero ese recorte no llega solo. En los próximos meses también se llevarán a cabo otros cambios sobre programas como Medicare, en los seguros subsidiados del mercado y en los requisitos de trabajo para Medicaid.

¿Quiénes perderán la cobertura de Medicaid el 1 de octubre?

De acuerdo con la Sección 71109 de la “One Big Beautiful Bill”, se establece que, a partir de esa fecha, el financiamiento federal de Medicaid y del programa infantil CHIP se limitará a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales que ya cumplieron cinco años con ese estatus, personas cubanas y haitianas admitidas bajo ciertas categorías, y migrantes de las islas del Pacífico bajo el Compacto de Libre Asociación (COFA).

Los estados también pueden seguir cubriendo con fondos federales a niños y mujeres embarazadas con presencia legal, sin importar cuánto tiempo llevan con ese estatus.

Caso contrario, quedan fuera del financiamiento federal grupos que durante años tuvieron acceso a Medicaid, entre ellos:

Refugiados y personas con asilo aprobado

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)

Sobrevivientes de violencia doméstica con trámites bajo la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA)

Víctimas de trata con visa T pendiente o aprobada

Personas con parole humanitario

Titulares de visas de trabajo mayores de 20 años

Según el mismo dictamen, quienes ya estaban inscritos en alguna de estas categorías no perderán la cobertura de un día para otro de forma automática, pero sí dejarán de contar con el respaldo federal, lo que en la práctica obliga a cada estado a decidir si asume el costo con fondos propios o retira la cobertura.

¿Qué otros cambios se suman y por qué hay tanta confusión con las cifras?

Aunque el recorte de octubre es el más conocido, no es el único cambio en marcha. Las nuevas reglas de la ley llegan en fechas distintas y afectan a grupos distintos, lo que hace fácil confundir un cambio con otro.

Desde enero de 2026 , los subsidios del mercado de seguros de la ACA dejaron de cubrir a inmigrantes con ingresos muy bajos que están en lista de espera para Medicaid.

, los subsidios del mercado de seguros de la ACA dejaron de cubrir a inmigrantes con ingresos muy bajos que están en lista de espera para Medicaid. El mismo 1 de octubre de 2026 , además del recorte a Medicaid, el gobierno federal reduce de 90% a 50% el dinero que aporta para la atención de emergencia de personas sin estatus legal. Esto no le quita la cobertura a nadie directamente, pero deja a hospitales y clínicas con menos fondos.

, además del recorte a Medicaid, el gobierno federal reduce de 90% a 50% el dinero que aporta para la atención de emergencia de personas sin estatus legal. Esto no le quita la cobertura a nadie directamente, pero deja a hospitales y clínicas con menos fondos. A partir de enero de 2027, los subsidios de la ACA se reducen todavía más y solo seguirán disponibles para residentes permanentes legales y un grupo reducido de inmigrantes. Ese mismo mes entran en vigor los requisitos de trabajo de Medicaid, de 80 horas mensuales, para quienes mantengan su cobertura por la expansión de la ACA, y Medicare deja de cubrir a varios grupos de inmigrantes mayores.

¿Qué opciones quedan para las familias que se queden sin Medicaid?

Pese a la diversidad de cambios, existen servicios que permanecerán intactos sin importar el estatus migratorio:

Atención de emergencia

Atención relacionada con el embarazo

Cuidados en asilos de ancianos

Las clínicas comunitarias federales, conocidas como FQHC, son otra alternativa real, ya que atienden a cualquier persona independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago y cobran según los ingresos de cada familia. Estos centros, que ya reciben más consultas desde que comenzaron los recortes, suelen ser el primer punto de contacto para quienes se quedan sin Medicaid.

Algunos estados también tienen programas propios para cubrir a quienes pierdan el respaldo federal, aunque su alcance varía mucho de un lugar a otro. Maryland, por ejemplo, cuenta con el Healthy Babies Program para servicios de emergencia de personas sin estatus legal.

Para quienes no califican para ningún programa, queda la opción de comprar un plan en el mercado de seguros sin ningún subsidio, algo que para la mayoría de las familias resulta económicamente inviable. Por ello, especialistas insisten en revisar la situación de cada integrante del hogar con un navegador de seguros o una organización comunitaria antes de octubre, porque la elegibilidad puede cambiar persona por persona dentro de la misma familia.

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