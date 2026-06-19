Trump Gold Card: quién puede obtener la residencia rápida en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Mudarse a Estados Unidos siempre ha sido un proceso largo, costoso y, en muchos casos, incierto. Por eso no sorprende que la llamada Gold Card de Trump haya despertado tanta atención entre empresarios, inversionistas y personas con alto poder adquisitivo en distintos países.

La propuesta promete algo que normalmente tarda años: una vía acelerada hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Pero detrás de los titulares hay requisitos que la colocan fuera del alcance de la mayoría.

El programa fue creado mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y está dirigido a ciudadanos extranjeros que puedan realizar aportaciones económicas significativas al país. Según la Casa Blanca, el objetivo es atraer capital, inversión y talento empresarial, al tiempo que se generan nuevos ingresos para el gobierno federal.

¿Qué es la Gold Card de Trump?

La Tarjeta Dorada de Trump es un programa migratorio que ofrece un proceso acelerado para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial del programa, los solicitantes que sean aprobados podrían recibir una clasificación migratoria EB-1 o EB-2, categorías reservadas para personas con habilidades extraordinarias, inversionistas o individuos que aportan beneficios de interés nacional.

La iniciativa busca atraer a empresarios, inversionistas y hombres de negocios exitosos mediante una contribución económica de importancia.

¿Cuánto cuesta solicitar la Gold Card de Trump?

Aquí es donde el programa se vuelve exclusivo.

Los solicitantes individuales deben cubrir:

Una tarifa de procesamiento de 15 mil dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Una contribución de 1 millón de dólares al gobierno de Estados Unidos.

Costos adicionales relacionados con la visa, exámenes médicos y documentación migratoria.

En el caso de las empresas que desean patrocinar empleados mediante la modalidad Corporate Gold Card, la contribución aumenta 2 millones de dólares por trabajador, además de la tarifa de procesamiento correspondiente.

¿Quién puede acceder a la residencia por medio de la Gold Card?

No basta con tener dinero.

Según las reglas publicadas por el programa, los solicitantes deben cumplir con los requisitos generales para obtener la residencia permanente legal, ser admisibles bajo las leyes migratorias estadounidenses y superar una exhaustiva verificación de antecedentes.

Además, las autoridades federales han señalado que el análisis de seguridad es uno de los más estrictos implementados en un programa migratorio reciente.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró ante legisladores que actualmente existen cientos de personas en lista de espera y que solamente una visa había sido aprobada hasta ahora, precisamente porque las autoridades buscan revisar cada expediente con extremo cuidado.

¿Cómo es el proceso para solicitar la Gold Card de Trump?

La solicitud comienza en línea.

El procedimiento oficial contempla varios pasos:

Presentar la solicitud y pagar los 15 mil dólares de procesamiento Completar la documentación requerida a través del portal de USCIS Someterse a una verificación exhaustiva de antecedentes Realizar la contribución económica exigida tras la aprobación preliminar Completar la entrevista y los trámites migratorios correspondientes

Las autoridades indican que el proceso puede tardar varias semanas, aunque está diseñado para avanzar más rápido que otras rutas migratorias tradicionales.

¿Los familiares pueden beneficiarse de la Gold Card?

Sí, aunque el costo aumenta significativamente.

El programa permite incluir al cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Sin embargo, cada integrante de la familia debe pagar una tarifa adicional de 15 mil dólares y realizar una contribución individual de 1 millón.

En otras palabras, una familia de cuatro personas podría necesitar más de 4 millones de dólares en contribuciones para acceder al programa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.