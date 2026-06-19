El mejor estado de Estados Unidos para residir en 2026 para los migrantes latinos

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California se consolida como la ciudad más segura para inmigrantes. Foto: AFP

La política migratoria de Estados Unidos se ha endurecido de forma notable desde que arrancó la segunda administración de Donald Trump, con más operativos de ICE, el fin de protecciones temporales para varias nacionalidades y mayor cooperación entre autoridades locales y agencias federales en distintos estados.

Ante esto, distintas organizaciones, como SmileHub, VisaVerde, entre otras, han publicado durante 2026 diversos análisis sobre cuáles son los mejores estados para vivir como inmigrante.

California, el mejor estado para los migrantes en Estados Unidos

SmileHub, una organización sin fines de lucro que utiliza datos para evaluar organizaciones benéficas, valoró no sólo el desempeño económico de un estado, también el bloque de apoyo social que incluye la cobertura de salud para hijos de personas inmigrantes, la calidad del sistema escolar público y la antigüedad de las comunidades migrantes ya establecidas. El bloque legal toma en cuenta las leyes santuario vigentes y la cooperación entre autoridades locales y agencias federales.

Por todo lo anterior, California encabezó la lista a pesar de su altísimo costo de vivienda. El estudio le otorgó un peso considerable a sus protecciones legales, a su infraestructura de salud pública y a la antigüedad de sus redes comunitarias latinas, factores que compensan el precio de vivir ahí.

El resto del top 10 reúne a:

Massachusetts

Washington

Oregon

Connecticut

Texas

Illinois

Virginia

Georgia

Todos son estados con perfiles muy distintos que igual puntúan alto en al menos dos de los tres bloques.

¿Por qué Virginia y Georgia ganan cuando se mide el costo de vida?

Quien llevó esos mismos datos a otro terreno fue VisaVerge, que los reordenó según el costo de vida en lugar del respaldo institucional. Su análisis llega en un momento en que las tarifas federales de trámites migratorios subieron, lo que volvió más urgente para muchas familias la pregunta de cuánto rinde el salario frente al alquiler y los gastos diarios.

Bajo ese criterio, Virginia y Georgia se imponen porque combinan mercados laborales en crecimiento con rentas todavía manejables, algo que ya no ocurre en California, Nueva York o Massachusetts, los líderes del ranking de SmileHub.

Los estados con más respaldo institucional no son necesariamente los más accesibles, y los más accesibles no siempre ofrecen la misma red de protección legal. Esa tensión entre estabilidad y costo es, de hecho, el eje que separa a los dos primeros estudios.

¿Dónde vive hoy realmente la comunidad latina en Estados Unidos?

Los datos de World Population Review para 2026 añaden otra capa al mapa, la de dónde está la gente en los hechos. California, Texas, Florida y Nueva York concentran las poblaciones hispanas más grandes en términos absolutos. Texas, además, sigue siendo el estado donde más creció esa población recientemente.

El dato que más llama la atención es otro. Nuevo México tiene el porcentaje más alto de población hispana del país, con 48.4% del total, una proporción que ningún otro estado se acerca a igualar. Es un estado que no aparece entre los líderes de SmileHub ni de VisaVerge, pero donde la presencia latina pesa más, proporcionalmente, que en cualquier otro lugar.

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