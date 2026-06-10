¿Por qué Bad Bunny nunca habla de sus relaciones y cómo eso lo hace más interesante para sus fans?

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Bad Bunny no habla de sus parejas. Foto: Cuartoscuro

A sus 32 años, Bad Bunny parece haberlo conquistado todo en el mundo de la música. También fue protagonista en la más reciente edición del Super Bowl, ha grabado películas y hasta se vistió de ‘Quico’ para un ‘sketch’ de El Chavo del Ocho. Sin embargo, hay un plano donde el cantante puertorriqueño es callado, o si se quiere, reservado: el amor.

Benito Antonio Martínez Ocasio nunca habla de sus relaciones. En entrevistas suele dar detalles de su vida familiar, la curiosa y pegajosa letra que inyecta en sus canciones, sus miedos, su infancia. Pero cuando se trata de parejas, como dice el boricua: “Es confidencial, top secret”.

En febrero de 2026, la modelo y expareja de Bad Bunny, Gabriela Berlingeri, fue vista entre el público de los Premios Grammy, celebrando los triunfos del artista en tres de las seis nominaciones que recibió. Aquella aparición resultó extraña, ya que la relación de ambos había terminado en 2022.

Pero lo mejor llegó una semana después: distintos medios, entre ellos Six Page, difundieron imágenes de ambos compartiendo una romántica cena en Buenos Aires, incluso en la víspera de San Valentín. Y así como fue noticia, con el tiempo se apagaron los rumores.

Dicha “estrategia” ha despertado curiosidad entre sus fans durante años. Aunque Bad Bunny es una de las estrellas más famosas del planeta, son muy pocas las ocasiones en las que confirma, desmiente o comenta sobre su vida amorosa. Y precisamente ese silencio parece haberse convertido en una de las razones que lo hacen más interesante para sus seguidores.

Por qué el silencio amoroso de Bad Bunny le hace más interesante

Al no darle cabida a su plano sentimental, públicamente hablando, Benito Antonio transmite a sus fans que solo pertenece a ellos.

Es cierto que ha tenido parejas confirmadas, como la recordada Carlis de la Cruz (2011-2017) o aquel pasajero romance con la supermodelo Kendall Jenner (2023). Pero Bad Bunny ha procurado establecer una frontera entre el cantante y el hombre detrás de los escenarios.

Esa postura le mantiene en cierto control sobre su narrativa pública y en lugar de que las conversaciones giren en torno a sus “parejas”, el foco permanece en sus lanzamientos musicales, giras y nominaciones. En este sentido, los fans sienten que todavía hay algo por descubrir.

Además, para nadie es un secreto que Bad Bunny es un hombre apuesto, que sabe cuándo sonreír en medio de su seriedad. Es alto, misterioso, seguro en el escenario y capaz de bailar salsa con la mismísima Lady Gaga.

Quizás sea un hombre callado en su vida personal, pero no significa que no la tenga. Ya lo dijo su famosa canción: “Hoy tengo una, mañana otra”.