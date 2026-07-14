Ni lujo ni tratamientos caros: la mascarilla de 5 dólares que usa Georgina Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez suele estar asociada con firmas de lujo, joyas exclusivas y tratamientos de belleza de alto costo.

Por eso llamó la atención que uno de los productos que apareció en su rutina facial tenga un precio mucho más accesible: alrededor de 5 dólares.

Se trata de la Revitalift Filler Glass Skin Mascarilla Facial Hidrogel Iluminadora de L’Oréal Paris, un producto que la empresaria mostró después de la Met Gala y que rápidamente despertó interés entre quienes siguen sus rutinas de belleza.

El precio publicado del producto es de 5.99 dólares, aunque puede variar según la tienda, el país y las promociones disponibles.

La mascarilla de 5 dólares que apareció en la rutina de Georgina Rodríguez

La mascarilla forma parte de la línea Revitalift Filler de L’Oréal Paris y está diseñada para aportar hidratación y luminosidad a la piel, de acuerdo con varios artículos reseñados por la revista Vogue.

Su formato de hidrogel busca adaptarse al rostro y mantener la fórmula en contacto con la piel durante el tiempo recomendado de uso.

Entre sus ingredientes destacados se encuentran el ácido hialurónico, la glicerina y la centella asiática, componentes habituales en productos enfocados en la hidratación facial.

El ácido hialurónico es uno de los ingredientes más utilizados en cosmética por su capacidad para ayudar a retener agua en la superficie de la piel.

La glicerina funciona como humectante, mientras que la centella asiática aparece en distintas fórmulas de cuidado facial por su relación con el bienestar de la piel.

¿Qué es el efecto glass skin que promete la mascarilla de L’Oréal Paris?

El término “glass skin” se popularizó en el mundo de la belleza para describir una piel con apariencia hidratada, uniforme y luminosa.

La revista Allure considera que la tendencia no significa tener una piel perfecta ni conseguir cambios permanentes con un solo producto.

En realidad, hace referencia a un acabado visual que se consigue con una combinación de hidratación, cuidado constante y productos que aportan luminosidad.

Por eso, las mascarillas de este tipo suelen utilizarse como un complemento dentro de una rutina facial, especialmente antes de eventos o cuando la piel necesita una dosis extra de hidratación.

¿Por qué la mascarilla de Georgina Rodríguez llamó la atención en redes?

El precio es uno de los principales motivos por los que el producto generó interés.

Mientras muchas celebridades comparten tratamientos de cientos o miles de dólares, esta mascarilla se encuentra en una categoría mucho más accesible.

La combinación entre una figura reconocida, un producto fácil de conseguir y un precio cercano a 5 dólares convirtió la recomendación en un atractivo para quienes buscan opciones de belleza económicas.

Sin embargo, como ocurre con cualquier cosmético, el resultado puede variar según el tipo de piel y la rutina de cada persona.

¿Cómo usar la mascarilla de belleza de Georgina Rodríguez?

L’Oréal Paris publicó un video en el que señala que las mascarillas faciales suelen aplicarse después de limpiar la piel y antes de continuar con otros pasos de hidratación.

El tiempo de uso depende de las indicaciones del fabricante, por lo que es importante seguir las instrucciones del envase.

Aunque estos productos pueden aportar una sensación inmediata de hidratación y luminosidad, no sustituyen los pilares básicos de una rutina de cuidado facial.

Los especialistas suelen destacar la importancia de mantener hábitos constantes, como la limpieza adecuada, la hidratación diaria y el uso de protector solar.

La mascarilla utilizada por Georgina Rodríguez demuestra que, incluso en el mundo de la belleza de lujo, algunos productos accesibles pueden convertirse en protagonistas cuando combinan una fórmula atractiva, un precio bajo y la curiosidad que genera una celebridad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.