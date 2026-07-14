Operación desconocida: especialistas hablan sobre el increíble cambio de Shakira

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Foto: AFP

La cantante colombiana Shakira volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su música, sino por un análisis sobre su evolución estética.

Un video viral reunió a especialistas en medicina estética que revisaron cambios en su apariencia a lo largo de los años.

Los expertos coinciden en que, de haber procedimientos, estos habrían sido sutiles y progresivos.

Shakira no ha confirmado haberse sometido a cirugías o tratamientos estéticos, por lo que las opiniones se basan en análisis externos.

¿Qué dicen los especialistas sobre los cambios estéticos de Shakira?

La cirujana plástica y especialista en estética Haidy Villarraga, quien cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram y se dedica a analizar los cambios físicos de celebridades, señaló que los cambios en el rostro de Shakira podrían explicarse por el uso de tratamientos estéticos no quirúrgicos.

Entre ellos mencionó procedimientos como inyectables, radiofrecuencia, láser y técnicas de rejuvenecimiento facial.

Villarraga señaló que este tipo de tratamientos forman parte de una tendencia conocida como “medicina estética invisible”.

El concepto hace referencia a intervenciones que buscan resultados naturales sin modificar de manera evidente los rasgos de una persona.

Los tratamientos que algunos expertos relacionan con Shakira

El cirujano estético facial Diego Suescún también analizó imágenes de la artista colombiana.

Según su interpretación, algunos cambios podrían estar relacionados con tratamientos como rellenos faciales o “baby bótox”.

Este procedimiento busca suavizar líneas de expresión manteniendo la movilidad natural del rostro.

Sin embargo, el especialista no confirmó que Shakira haya realizado estos tratamientos.

Las observaciones forman parte de análisis públicos sobre la imagen de la cantante.

¿Qué procedimientos se mencionan en el caso de Shakira?

A raíz de estos análisis, en redes sociales han surgido especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos.

Entre los más mencionados aparecen la rinoplastia, la bichectomía, el perfilado de mentón y tratamientos con bótox o ácido hialurónico.

Ninguno de estos procedimientos ha sido confirmado por Shakira.

Por esa razón, estas versiones deben entenderse como interpretaciones de especialistas y comentarios dentro del debate público.

Los expertos consultados coinciden en que, si hubiera existido algún tratamiento, habría sido realizado de manera progresiva.

Esto explicaría que la artista conserve una apariencia reconocible a lo largo de los años.

Shakira y el debate sobre la medicina estética en celebridades

El caso de Shakira refleja el nivel de atención que reciben las figuras públicas sobre su apariencia física.

El cirujano estético facial Diego Suescún también analizó la imagen de la cantante y sugirió que ciertos cambios faciales podrían estar asociados a tratamientos con filler o lo que se conoce como “baby bótox”, utilizado para suavizar líneas de expresión sin generar efectos visibles excesivos.

Especialmente en la industria del entretenimiento, los cambios estéticos de las celebridades suelen generar conversaciones internacionales.

La cantante colombiana mantiene una exposición constante por sus conciertos, campañas y proyectos musicales.

Esa presencia global ha aumentado el interés sobre cualquier cambio en su imagen.

Más allá de las especulaciones, su evolución estética forma parte del debate sobre la normalización de la medicina estética.

También refleja la creciente presencia de estos tratamientos dentro de la industria del entretenimiento.

Shakira será parte del espectáculo de la final del Mundial 2026

La conversación sobre la artista ocurre en un momento de alta exposición internacional.

Shakira fue anunciada como una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA y Global Citizen confirmaron que Madonna, Shakira y BTS encabezarán el histórico espectáculo.

El evento se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

El show será producido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y se transmitirá en vivo para millones de espectadores.

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