Los hijos de famosos latinos que ya brillan con luz propia: Ángela Aguilar, Chiquis Rivera y más

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Chiquis Rivera y Ángela Aguilar. Fotos: Andrea Murcia – Edgar Negrete / Cuartoscuro

Jóvenes artistas como Ángela Aguilar, Evaluna Montaner y Álex Fernández han demostrado que ser hijos de famosos latinos puede abrir puertas hacia el éxito, pero que también depende de una trayectoria propia.

Entre aciertos, premios y críticas, han logrado consolidar sus carreras gracias a su talento, trabajo y proyectos personales, ya sea en la música, la actuación, la moda o el mundo digital.

6 hijos de famosos latinos que brillan con luz propia

1. Ángela Aguilar

Con apenas 22 años, la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en una de las cantantes del regional mexicano más exitosas de la actualidad. Sin embargo, su relación con Christian Nodal también le ha dejado críticas constantes desde 2024.

En el 2018 lanzó su primer álbum llamado “Primero Soy Mexicana”, con el cual obtuvo dos nominaciones al Latin Grammy: Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Música Ranchera.

Además de múltiples presentaciones junto a su papá y su hermano Leonardo Aguilar, la joven tuvo su primera gira en solitario llamada “Libre Corazón Tour”, que dio inicio en Estados Unidos en noviembre de 2025.

Ángela Aguilar también es la esposa de otro cantante del regional mexicano, Christian Nodal. Ambos fueron tendencia a mediadios de abril por la supuesta ruptura de su relación.

2. Chiquis Rivera

La hija mayor de la cantante Jenni Rivera siguió sus pasos en el mundo artístico. Inició su carrera con el lanzamiento de “Paloma Blanca”, una canción dedicada a su mamá, quien murió trágicamente en un accidente aéreo en 2012.

En su trayectoria ha lanzado seis exitosos álbumes de estudio y ha ganado en tres ocasiones el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Banda con: “Playlist” (2020) “Abeja Reina” (2022) y “Diamantes” (2024).

3. Evaluna Montaner

La hija menor del cantante Ricardo Montaner creció entre giras, viajes e instrumentos musicales. Desde pequeña incursionó en el mundo de la actuación y ha participado en series como “Grachi” y “Club 57”, de la cadena infantil Nickelodeon.

Además, ha lanzado algunos sencillos con enfoque cristiano: “Yo me salvé”, “Sí existe”, “Uno más uno” y “Refugio”, entre otros. Junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry, y con quien sostiene una relación muy amada y criticada, también realizó algunas colaboraciones de éxito.

4. Mau y Ricky

Al igual que Evaluna, este dúo también forma parte del legado de Ricardo Montaner en la industria musical. Son compositores y su talento los ha llevado a pisar escenarios importantes, como el Teatro Metropólitan en Ciudad de México y la Sala SinPiso en Buenos Aires.

También han realizado giras exitosas y colaboraciones con otros famosos, como Melendi, Manuel Turizo y Karol G.

5. Michelle Salas

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas ha construido su propio imperio a través de sus redes sociales. La influencer, modelo y empresaria mexicana se formó en diseño de modas en la escuela Parsons, ubicada en Nueva York.

Ha sido embajadora de marcas importantes como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Michael Kors y Tommy Hilfiger. Además, ha participado en múltiples ocasiones en las semanas de moda a nivel internacional.

6. Alex Fernández

Hijo del cantautor Alejandro Fernández, Alex continúa el legado de una de las dinastías más emblemáticas de México. En 2018 dio inicio oficial a su carrera como cantante, lanzando su primer sencillo “Te Amaré”.

Alex Fernández ha recibido nominaciones al Grammy Latino en las categorías Mejor Canción Regional y Mejor Álbum de Música Ranchera, además de acompañar a su padre en distintas presentaciones. Y también tuvo su propia gira como solista llamada “Voz de mi Sangre”, en la que reveló el consejo que le dio su abuelo Vicente Fernández.

Aunque todos heredaron un apellido reconocido y consolidado, cada uno de estos jóvenes artistas decidió construir su propio camino para ganarse un lugar en la industria musical y del entretenimiento. Además, representan una nueva generación de talentos para Latinoamérica y Estados Unidos.