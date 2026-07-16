Los documentos que debes llevar si viajas a Estados Unidos con medicamentos recetados

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Miles de viajeros ingresan cada año a Estados Unidos con medicamentos recetados para continuar sus tratamientos durante las vacaciones, viajes de trabajo o visitas familiares.

Aunque las autoridades estadounidenses permiten el ingreso de muchos medicamentos para uso personal, llevar la documentación adecuada puede evitar retrasos o preguntas adicionales durante la inspección.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomiendan que los viajeros puedan demostrar que los medicamentos son para un tratamiento legítimo y que la cantidad transportada corresponde al tiempo del viaje.

¿Qué documentos pueden pedir en Estados Unidos para ingresar medicamentos recetados?

No existe una lista obligatoria de documentos que todos los viajeros deban presentar, pero las autoridades recomiendan contar con información suficiente para identificar el tratamiento.

Entre los documentos más útiles se encuentran:

La receta médica vigente

Una carta del médico que explique el tratamiento cuando sea necesario

El medicamento en su envase original

La etiqueta de la farmacia con el nombre del paciente

Información sobre la dosis y el tiempo de tratamiento

Estos documentos ayudan a demostrar que el medicamento es para uso personal y facilitan cualquier revisión que pueda realizar CBP.

Llevar los medicamentos en su envase original facilita el ingreso a Estados Unidos

La FDA recomienda conservar los medicamentos en sus envases originales siempre que sea posible.

Las etiquetas permiten identificar:

El nombre del paciente

El nombre del medicamento

La dosis prescrita

La farmacia que lo dispensó

Esto resulta especialmente útil cuando se transportan varios tratamientos al mismo tiempo.

También conviene conocer dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos, ya que los tratamientos importantes suelen recomendarse en el equipaje de mano para tener acceso a ellos durante todo el viaje.

Los medicamentos para enfermedades crónicas requieren mayor organización

Las personas que reciben tratamientos de forma permanente deberían preparar su documentación antes del viaje.

Esto incluye medicamentos para:

Hipertensión

Diabetes

Enfermedades cardíacas

Trastornos hormonales

Otras enfermedades crónicas

En estos casos resulta recomendable llevar suficiente medicamento para cubrir todo el viaje y algunos días adicionales por posibles retrasos.

Quienes utilizan tratamientos para la presión arterial también pueden consultar la guía para viajar a Estados Unidos con medicamentos para la hipertensión, donde se explican las recomendaciones específicas para este tipo de medicamentos.

Los medicamentos comprados en otro país también pueden requerir documentación

Muchas personas cruzan la frontera con medicamentos adquiridos en México u otros países.

En esos casos, las autoridades pueden prestar especial atención a medicamentos que normalmente requieren receta en Estados Unidos.

Por ello es recomendable conservar:

La receta médica

El comprobante de compra cuando exista

El envase original del medicamento

Por ejemplo, las personas que viajan con insulina pueden transportarla en el equipaje de mano, ya que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) contempla excepciones para medicamentos médicamente necesarios. En estos casos, es recomendable conservar el medicamento en su envase original y llevar la documentación médica correspondiente para facilitar cualquier inspección durante el viaje.

Recomendaciones antes de viajar a Estados Unidos con medicamentos recetados

Antes del viaje, las autoridades recomiendan organizar los medicamentos con suficiente anticipación.

Para reducir inconvenientes, conviene:

Llevar únicamente la cantidad necesaria para el viaje

Conservar los medicamentos en sus envases originales

Tener disponible la receta médica cuando exista

Llevar una carta médica para tratamientos especiales

Revisar las normas vigentes antes del viaje

Preparar estos documentos no significa que siempre serán solicitados, pero sí ayuda a demostrar rápidamente que los medicamentos forman parte de un tratamiento médico legítimo.

En la mayoría de los casos, viajar con la documentación adecuada permite ingresar a Estados Unidos con medicamentos recetados sin mayores inconvenientes.

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