Estados Unidos lanza visa exprés en México: quién puede pagar para obtener cita en 10 días 

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El gobierno de Estados Unidos aplicará un proceso exprés para visa. Foto: Envato

El calendario de citas para una visa estadounidense parece ofrecer fechas más lejanas. Pero a partir del 1 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha en México y otros países un programa piloto que permitirá acceder a una entrevista consular acelerada para visas de turismo o negocios.

La ventaja es clara: una cita en un plazo máximo de 10 días hábiles. El inconveniente también lo es: habrá que pagar 750 dólares adicionales, además de la tarifa regular del trámite.

¿Cómo funciona el servicio premium y exprés para visas de turismo o negocios de EE. UU. en México?

El Departamento de Estado de Estados Unidos implementará un programa piloto de servicio premium y exprés para visas de turismo o negocios de EE. UU. en México dirigido a quienes soliciten una visa B1/B2, la categoría utilizada para viajes turísticos, visitas familiares, atención médica, eventos profesionales o reuniones de negocios.

La iniciativa estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y permitirá a los solicitantes obtener una entrevista consular en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de realizar el pago correspondiente.

La medida llega en un contexto en el que miles de personas han enfrentado largos periodos de espera para conseguir una cita. En algunos consulados y embajadas estadounidenses alrededor del mundo, los retrasos han provocado molestias constantes entre viajeros, empresarios y familias que necesitan desplazarse con mayor rapidez.

¿Cuánto costará la visa americana con servicio premium en México?

El costo ha sido uno de los aspectos que más comentarios ha generado.

Actualmente, la tarifa regular para solicitar una visa de turismo o negocios es de 185 dólares. Quienes deseen utilizar el nuevo mecanismo acelerado deberán desembolsar una cuota adicional de 750 dólares.

En total, el trámite ascenderá a:

Tarifa regular de visa B1/B2: 185 dólares

Servicio premium y exprés: 750 dólares

Costo total: 935 dólares

Al tipo de cambio actual, la cifra equivale aproximadamente a 17 mil pesos mexicanos, una cantidad considerable para muchas familias.

No es difícil imaginar que el programa estará enfocado principalmente en viajeros frecuentes, ejecutivos, empresarios o personas con necesidades urgentes de traslado.

¿La visa será aprobada más rápido con el servicio exprés?

Aquí aparece el detalle más importante de toda la iniciativa.

Pagar el servicio premium y exprés para visas de turismo o negocios de EE. UU. en México únicamente acelera la obtención de una entrevista consular. No modifica los criterios de elegibilidad ni aumenta las probabilidades de aprobación.

Las autoridades estadounidenses han insistido en que el oficial consular evaluará cada caso exactamente bajo las mismas reglas que existen actualmente. En otras palabras, quien no cumpla los requisitos seguirá enfrentando una posible negativa sin importar cuánto haya pagado.

Además, la tarifa adicional no será reembolsable si la visa es rechazada.

Tampoco habrá devolución en ciertos casos de cancelación o inasistencia a la cita programada.

¿Dónde estará disponible el programa de visa exprés en México?

Por ahora, el Departamento de Estado no ha confirmado cuáles serán las embajadas y consulados participantes.

La dependencia anunció que la lista oficial de sedes será publicada en el Registro Federal antes de la entrada en vigor del programa. En ese documento aparecerán las representaciones diplomáticas seleccionadas para ofrecer este servicio acelerado.

Por esa razón, quienes estén considerando utilizar la modalidad premium deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Servicio de Visas de Estados Unidos durante las próximas semanas.

¿Por qué Estados Unidos está creando este servicio premium para visas?

Aunque Washington no ha presentado el programa como una solución directa a los retrasos globales, resulta difícil ignorar el contexto.

Durante los últimos años, los procesos migratorios y de visado se han vuelto más complejos en distintas regiones. La administración estadounidense ha endurecido varios mecanismos de control y verificación, incluyendo revisiones más exhaustivas de antecedentes y actividad digital en determinados casos.

El resultado ha sido una presión creciente sobre los sistemas de citas consulares.

Ahora, el gobierno apuesta por una alternativa que permitirá a quienes tengan capacidad económica acceder a una atención más rápida. La gran pregunta es si este modelo ayudará a reducir los tiempos de espera para el resto de los solicitantes o si simplemente creará una vía rápida para quienes puedan pagar casi mil dólares por una entrevista.

Por lo pronto, el reloj ya corre. El programa piloto comenzará el 1 de julio y miles de personas en México estarán observando de cerca si el nuevo servicio premium y exprés para visas de turismo o negocios de EE. UU. realmente representa una solución o solo un privilegio con precio elevado.

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