Los 5 mejores bares mexicanos para ver deportes en Los Ángeles

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Aficionados de México apoyando a su selección. Foto: Claudia Rosel / AFP

Los Ángeles es una de las ciudades con mayor presencia latina en Estados Unidos, por lo que encuentras una gran variedad de bares mexicanos para ver deportes y disfrutar con los amigos cualquier día de la semana.

Aunque el ambiente deportivo más intenso se concentra en el SoFi Stadium, sede del Mundial 2026 y donde se presentará Karol G en agosto, los sports bars ofrecen todos los partidos de fútbol, así como la MLS, Fórmula 1 y el boxeo.

Estos establecimientos, que también están activos en otras ciudades como Boston, combinan pantallas gigantes, gastronomía mexicana y bebidas tradicionales. Todo en un ambiente que te hará sentir como un aficionado en casa.

5 mejores bares mexicanos en Los Ángeles

1. El Compadre

Ubicado en 1449 W Sunset Blvd, Los Ángeles, CA 90026, “El Compadre” es mucho más que un restaurante mexicano. Según Yelp, plataforma que funciona como guía urbana, el establecimiento se ha ganado una sólida reputación gracias a sus recetas familiares, música y coctelería.

El ambiente destaca por su iluminación tenue y por presentaciones nocturnas que interpretan clásicos mexicanos. En la barra puedes encontrar cervezas nacionales e importadas, además de una amplia variedad de cócteles, todo frente a las pantallas que transmiten los partidos.

2. Tom’s Watch Bar

Situado en 1011 S Figueroa St Ste B 101, Los Ángeles, CA 90015, “Tom’s Watch Bar” es de esos sitios llamados “perfectos” para seguir eventos deportivos.

Su menú combina clásicos de los bares deportivos americanos, pero con influencias mexicanas y latinas. Incluye opciones elaboradas por chefs, aperitivos para compartir y snacks propios de una cita deportiva.

La experiencia de ver deportes se complementa con cervezas frías, cócteles artesanales y bebidas refrescantes.

3. Kalaveras

En 401 Silverlake Blvd, Los Ángeles, CA 90026, “Kalaveras” ofrece una propuesta inspirada en el espíritu del Día de los Muertos. Desde su decoración hasta su música, todo está pensado para rendir homenaje a la cultura mexicana en un ambiente moderno.

Aquí encuentras una amplia variedad de cócteles artesanales y una energía deportiva que se percibe desde que cruzas la puerta de entrada.

Su identidad visual, junto con la música y comida, lo convierte en una experiencia que vale la pena repetir.

4. Don Leo

Ubicado en 2800 S Vermont Ave, Los Ángeles, CA 90007, el principal atractivo de “Don Leo” son las múltiples pantallas distribuidas por todo el establecimiento, permitiendo seguir varios eventos deportivos al mismo tiempo.

Su menú incluye cervezas, tragos y cócteles variados, además de una cocina mexicana tradicional. El local también organiza música en vivo, sesiones de karaoke y otras actividades de entretenimiento.

5. Te’Kila

En pleno corazón de Hollywood, en 6541 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, “Te’Kila” se distingue por su amplia selección de tequilas y margaritas, aunque también ofrece diferentes tipos de cerveza y cócteles.

El establecimiento cuenta con pantallas ubicadas en distintos puntos del local para que los aficionados no pierdan detalle de los partidos. Además, suele atraer clientes gracias a sus promociones temáticas durante la semana, como los ‘Lunes de Margaritas’ o los ‘Jueves de Fajitas’.

Según reseñas de otros visitantes, el ambiente es relajado y cómodo, siendo una alternativa ideal para ver deportes sin tanta euforia, sino con alegría.

Desde cantinas clásicas hasta modernos sports bars, Los Ángeles aporta diferentes propuestas para los aficionados latinos. Consulta los eventos que la ciudad también prepara en agosto para el verano.