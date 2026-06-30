Permiso de trabajo vencido y USCIS tardando: qué pueden hacer los inmigrantes mientras esperan su EAD

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Hasta 180 días antes de su vencimiento, es la mejor opción para renovar. Foto: AFP

Un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) en estatus de vencido no era necesariamente un problema hasta hace unos meses. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) procesaba la renovación, la extensión automática permitía seguir laborando legalmente hasta 540 días.

Sin embargo, esa protección desapareció el 30 de octubre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional eliminó esa figura y dejó a miles de solicitantes sin margen si su trámite no llega a tiempo.

El problema es que los tiempos de procesamiento no se redujeron con ese cambio. En algunos casos superan el año, lo que convierte la brecha entre el vencimiento del EAD y la aprobación de la renovación en un riesgo laboral real. Sin embargo, hay pasos concretos que pueden acelerar o proteger el caso —y que la mayoría desconoce.

¿Cuánto está tardando USCIS en procesar los permisos de trabajo?

De acuerdo con Manifest Law, los tiempos del Formulario I-765 oscilan entre 1 y 19.5 meses en junio de 2026, según la categoría migratoria. La variación es notable: un estudiante F-1 puede recibir su autorización en poco más de tres meses, mientras un refugiado puede esperar año y medio.

Algunos tiempos de referencia por categoría:

Estudiantes F-1: 3.5 meses

Solicitantes de asilo aprobados: 4 meses

Esposos/as H-4 (presentado con I-539): 6 meses

Ajuste de estatus (I-485 pendiente): 8.5 a 11 meses

TPS El Salvador: 12.5 meses

Refugiados: hasta 19.5 meses

A esa demora se suma un cambio técnico que ha generado rechazos en 2026. Según USCIS, desde el 5 de marzo la agencia solo acepta la versión actualizada del Formulario I-765, y las solicitudes presentadas con versiones anteriores son devueltas sin revisión.

Jis yon ti rapèl ke USCIS ap chache ogmante asylum clock lan pou nouvo moun ki pral aplike yo a 365 jou pou kat travay yo. Dènye kòmantè yo, yo te resevwa sou li se te 24 Avril 2026. Sa gen 2 mwa. Kidonk a nenpòt ki moman li ka enplemante ( petèt ak kèk varyasyon.) Se paske yo… — Laurie (@iamlaurie_) June 28, 2026

¿Qué pueden hacer quienes ya tienen el permiso vencido o a punto de vencer?

El primer paso —y el más urgente— es no esperar. De acuerdo con USCIS, la agencia recomienda presentar la solicitud de renovación hasta 180 días antes de que el permiso venza, precisamente para absorber los retrasos sin quedar fuera de la ley.

Quienes ya superaron ese margen tienen otras opciones. La más directa es verificar el estado del caso en egov.uscis.gov con el número de recibo, y si el tiempo ya superó el promedio publicado, presentar una consulta formal desde el mismo portal.

También es posible llamar al 1-800-375-5283, aunque conviene pedir específicamente una devolución de nivel 2: los agentes de nivel 1 solo leen lo que el solicitante ya ve en línea, mientras los de nivel 2 tienen acceso directo al expediente.

Cuando el caso lleva meses sin movimiento y las otras vías no dieron resultado, existe un recurso que pocos consideran. Cualquier oficina del Congreso —de un senador o representante federal— tiene equipos especializados en consultas de inmigración, y una solicitud formal puede poner el expediente en el radar de USCIS. No garantiza una aprobación inmediata, pero en muchos casos ha generado el primer avance en semanas.

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