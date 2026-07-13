Pago de mil 500 dólares para familias en Texas: quiénes podrían recibir el cheque

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Foto generada con Gemini.

Las familias que viven en Texas podrían recibir un pago único de mil 500 dólares por hogar bajo una nueva propuesta presentada en medio de la campaña por la gobernación del estado.

El plan fue anunciado por Gina Hinojosa, representante estatal y candidata demócrata a gobernadora, como una medida para aliviar el impacto del costo de vida, de acuerdo con el medio Kxan.

La propuesta tendría un costo estimado de 17 mil millones de dólares y utilizaría recursos del fondo de reserva de Texas. Para avanzar, necesitaría el respaldo de la Legislatura estatal.

I've got a plan to put $1500 money in your pocket.



How do we do it? Here's some Taco Math. pic.twitter.com/AetHNnBR69 — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) July 9, 2026

Cuándo podrían enviarse los cheques de mil 500 dólares en Texas

Actualmente, no existe una fecha de pago.

Primero tendría que celebrarse la elección para gobernador de noviembre de 2026.

Si Hinojosa gana, posteriormente tendría que presentar formalmente la propuesta y conseguir los votos necesarios en la Legislatura.

Sólo después de una eventual aprobación podrían establecerse los requisitos, las fechas y el mecanismo para distribuir el dinero, una aclaración vital sabiendo que si se trabaja en Texas, estos empleos del Gobierno no están disponibles para inmigrantes.

Pago de mil 500 dólares en Texas: quiénes podrían recibirlo

La propuesta contempla entregar mil 500 dólares a cada hogar de Texas, según el plan presentado por Hinojosa.

El pago sería único y se entregaría por hogar. Esto significa que, según la propuesta actual, no serían mil 500 dólares por cada integrante de una familia.

La campaña estima que el programa podría alcanzar a millones de hogares en todo el estado.

Hasta ahora, no se han anunciado límites de ingresos ni requisitos relacionados con la edad, el empleo o la cantidad de hijos.

Tampoco se ha detallado qué documentos serían necesarios para comprobar que una persona forma parte de un hogar elegible.

Esos requisitos tendrían que definirse si la propuesta supera el proceso político y legislativo necesario para convertirse en un programa oficial.

De dónde saldrían los 17 mil millones de dólares

El dinero saldría del Economic Stabilization Fund, conocido popularmente como el Rainy Day Fund o fondo para emergencias de Texas.

Esta cuenta funciona como una reserva financiera del estado y recibe principalmente ingresos relacionados con impuestos a la producción de petróleo y gas.

El fondo tenía 24 mil 800 millones de dólares en noviembre de 2025, según información citada por The Texas Tribune.

Además, la oficina del contralor estatal proyectó que podría alcanzar 28 mil 500 millones de dólares al finalizar el año fiscal 2027.

La candidata sostiene que el estado podría distribuir ese dinero y mantener una reserva considerable para futuras necesidades.

La Legislatura de Texas tendría que autorizar el pago

Éste es uno de los principales obstáculos para que el cheque llegue a las familias.

Utilizar el fondo para fines distintos a cubrir determinados déficits presupuestarios requiere el apoyo de dos tercios de ambas cámaras de la Legislatura de Texas.

Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado estatal.

Por esa razón, una eventual victoria de Hinojosa en las elecciones no garantizaría automáticamente la aprobación de los pagos.

La propuesta tendría que conseguir suficiente respaldo entre legisladores de ambos partidos.

El fondo de Texas también se utiliza para otras necesidades

El fondo de estabilización fue creado en 1988 para ayudar al estado a enfrentar cambios económicos y necesidades extraordinarias.

Desde su creación, los legisladores han autorizado recursos para diferentes prioridades.

Entre ellas se encuentran proyectos de infraestructura de agua, ayuda ante desastres naturales y educación pública.

Según The Texas Tribune, Texas ha aprobado alrededor de 17 mil 400 millones de dólares en gastos provenientes del fondo desde su creación.

Hinojosa propone devolver una parte directamente a los hogares. Otros dirigentes estatales han priorizado medidas diferentes para reducir los gastos de los residentes.

Qué deben saber las familias de Texas sobre el posible pago

La propuesta es concreta en dos puntos: plantea un pago único de mil 500 dólares por hogar y utilizaría aproximadamente 17 mil millones de dólares del fondo estatal.

Sin embargo, todavía quedan preguntas importantes sin respuesta.

No se conocen los requisitos definitivos, el mecanismo de distribución ni una posible fecha para recibir el dinero.

La aprobación también dependería de un proceso político que incluye las elecciones de noviembre y una posterior votación en la Legislatura.

Por ahora, las familias de Texas no necesitan realizar ningún trámite. El pago sigue siendo una propuesta y no un cheque aprobado por el estado.

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