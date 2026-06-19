El regreso de Daddy Yankee: por qué la comunidad latina en EE. UU. aún no puede creer que el “Big Boss” retomó el micro

GENERANDO AUDIO...

Daddy Yankee volvió con música cristiana. Foto: GALO CAÑAS / Cuartoscuro

En diciembre de 2023 Daddy Yankee marcó su retiro de los escenarios con una inolvidable gira musical, luego de 30 años de una exitosa carrera. Sin embargo, para sorpresa de sus fans, el “Big Boss” regresó para marcar una nueva etapa en su trayectoria, esta vez enfocada en el mensaje cristiano.

Así como sucedió con Amaia Montero en su comentado retorno al grupo español La Oreja de Van Gogh, a la comunidad latina en EE. UU. le costó asimilar que Ramón Luis Ayala renaciera en la música y con álbum incluido.

Meses después de anunciar su retiro oficial, el cantante también entró en proceso de divorcio con Mireddys González, quien fue su esposa durante casi 30 años.

A esto se le añade una engorrosa batalla legal por las corporaciones “El Cartel Records” y “Los Cangris”, donde había mucho dinero involucrado. Incluso, el cantante fue acusado de “hostigamiento injustificado”.

La situación creó una separación familiar y el nombre de Daddy Yankee dejó de ser noticia musical para convertirse en polémica. Y luego de las controversias, un hipotético regreso del intérprete a los escenarios era muy improbable.

Además, su conversión a Cristo era otro motivo que parecía sellar su carrera musical de manera definitiva. No obstante, pocos se imaginaron que el intérprete de “Gasolina” renacería con un álbum cristiano. Esto sumado a la viral “Music Sessions #0/66” que lanzó junto al argentino Bizarrap.

La nueva imagen de Daddy Yankee en su regreso

Con el nuevo nombre artístico “DY”, el puertorriqueño volvió en 2025 con una icónica presentación en la gala de los Premios Billboard, en Miami.

Durante su aparición, el artista afirmó que “llegó la luz”, justo antes de que iniciara su show. También cantó “Sonríele”, tema principal de su álbum “Lamento en baile”, su primer proyecto musical de contenido exclusivamente cristiano.

Conservando su característico estilo urbano, el mismo que lo catapultó a la fama mundial, en esta nueva etapa sus letras están enfocadas en la fe cristiana, con mensajes positivos y espirituales.

“Sonríele a la vida, que la alegría cura el alma. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, pa’ que lo malo se vaya”, dice un extracto de su tema más sonado.

Su regreso fue “un mensaje que recibió de Dios”

Semanas antes de aquella presentación en Miami, Daddy Yankee concedió una entrevista a la cadena Univision y habló de su nuevo álbum, afirmando que ni siquiera sus fans podían creer que volvería con música cristiana.

“Tenemos de todo en el álbum, y la gente por eso está diciendo: ‘Wow, no sabíamos que se podía hacer música cristiana urbana’”. Asimismo, contó que su regreso se trataba de un “mensaje que recibió de Dios”.

“Todo el mundo tiene un propósito que hacer en su vida, el mío fue este camino, donde yo creía que me iba a ir para siempre y él me dijo: ‘no, Yo te voy a traer pa’ trás, de donde tú saliste ahí te quiero, te vas a quedar ahí’”, relató.

Más allá de las cifras de ventas, los premios y los récords que construyó durante décadas, el regreso de Daddy Yankee tiene un significado especial para los fans latinos que en Estados Unidos crecieron escuchando su música.

Y aunque el tiempo dirá cuál será el alcance de esta nueva faceta, Daddy Yankee deja claro que, indistintamente de la letra que haya en sus canciones, sigue siendo el “Big Boss” del género urbano.