Si tienes un trash bin en Nueva York podrías recibir este reembolso: requisitos y cómo solicitarlo

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Foto: Hans Lucas | AFP

En Nueva York, una nueva normativa sobre manejo de basura podría devolverte parte del dinero que gastaste en contenedores de residuos. Los residentes y propietarios que compraron trash bins aprobados por la ciudad podrían ser elegibles para un reembolso, en el marco de las políticas del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés).

El programa busca incentivar el uso de contenedores certificados para mejorar la limpieza urbana y reducir la acumulación de basura en las calles.

¿Quién puede solicitar el reembolso por trash bins en Nueva York?

El beneficio para obtener un reembolso de un trash bin está dirigido principalmente a propietarios de edificios, administradores de propiedades y algunos pequeños negocios que hayan cumplido con las nuevas normas del Departamento de Saneamiento de Nueva York.

En general, se exige que los recipientes cumplan con los estándares oficiales de la ciudad, tanto en tamaño como en materiales resistentes a plagas y filtraciones.

También puede ser necesario demostrar que el equipo fue adquirido dentro del período de elegibilidad del programa.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder al reembolso?

Las personas pueden solicitar el reembolso de su trash bin. Foto: Cuartoscuro

Para solicitar el reembolso de un trash bin, los participantes deben presentar comprobantes de compra, datos de la propiedad y evidencia de que los contenedores cumplen con las especificaciones del Departamento de Saneamiento. Los requisitos para el reembolso de trash bins en Nueva York incluyen facturas válidas y cumplimiento de las normas del DSNY.

Además, en algunos casos se solicita información adicional como dirección del edificio, número de unidades residenciales o comerciales y documentación de instalación. Es fundamental conservar todos los recibos para evitar rechazos en el proceso.

¿Cómo solicitar el reembolso paso a paso?

El trámite se realiza a través de los canales oficiales del Departamento de Saneamiento de Nueva York. La solicitud del reembolso por trash bins en Nueva York se completa en línea mediante el portal del DSNY.

El proceso incluye llenar un formulario digital, adjuntar la documentación requerida y esperar la evaluación de la solicitud. En caso de ser necesario, la ciudad puede solicitar verificaciones adicionales o correcciones en los datos enviados.

DSNY informó que extendió el proceso para aplicar, en caso de ser elegible, hasta el 7 de septiembre de 2026.

¿Cuánto dinero se puede recuperar?

El monto del reembolso depende del tipo de contenedor adquirido y de las condiciones del programa vigente.

El objetivo del programa no es cubrir la totalidad del gasto, sino incentivar el cumplimiento de las nuevas normas de gestión de residuos. Por ello, el beneficio puede variar según el caso y el tipo de propiedad.

¿Por qué la ciudad impulsa este programa?

La ciudad de Nueva York ha reforzado sus políticas de saneamiento para reducir la basura en las calles y mejorar la salud pública. De esta forma, el programa de reembolso por trash bins en Nueva York forma parte de una estrategia del DSNY para modernizar la recolección de residuos.

El uso de contenedores adecuados ayuda a disminuir la presencia de plagas, mejorar la eficiencia de recolección y mantener los espacios públicos en mejores condiciones.

Solicitar el reembolso por trash bins en Nueva York puede aliviar el costo para propietarios y administradores mientras se adaptan a las regulaciones del DSNY, en un contexto de mayor control y modernización del sistema de residuos urbanos

Para más información, las personas pueden acceder al sitio web oficial del Departamento de Saneamiento de Nueva York: bins.nyc.

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