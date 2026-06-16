Tener protección especial ya no garantiza la libertad: la nueva decisión migratoria que amenaza a miles de jóvenes inmigrantes en EE.UU.

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Muchos jóvenes podrían permanecer detenidos sin que nadie revise el caso. Foto: AFP

Obtener el estatus SIJ (Estatus Especial de Inmigrante Juvenil) — una de las pocas vías diseñadas específicamente para proteger a jóvenes inmigrantes víctimas de abuso, abandono o negligencia — ya no garantiza la libertad mientras ese proceso se resuelve.

Y es que desde el pasado 3 de junio de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que establece que ni haber sido reconocido como menor no acompañado ni contar con una solicitud de SIJ aprobada impide que ICE mantenga detenido a ese joven sin derecho a fianza. Para miles de adolescentes y jóvenes adultos en pleno proceso de regularización, eso cambia las reglas de manera significativa.

¿Qué establece la decisión y a quiénes afecta directamente?

El fallo del tribunal administrativo de mayor jerarquía dentro del sistema migratorio de Estados Unidos, la Junta de Apelaciones de inmigración (BIA por sus siglas en inglés), surge del caso de un joven de origen salvadoreño que llegó a Estados Unidos sin autorización, fue clasificado como menor no acompañado y posteriormente obtuvo una petición aprobada de estatus SIJ.

Cuando quedó sujeto a un proceso de remoción, el juez migratorio que llevaba su caso terminó los procedimientos precisamente por ese estatus activo. El Departamento de Seguridad Nacional apeló esa decisión ante la BIA, y el tribunal dio la razón al gobierno.

La BIA estableció que el juez erró al basar su decisión únicamente en el SIJ activo del joven y ordenó que el caso fuera revisado por un juez diferente. Más importante aún, la resolución sienta precedente para todos los casos similares: haber sido clasificado como menor no acompañado o tener una solicitud de SIJ aprobada no constituye por sí solo un argumento válido para detener un proceso de deportación ni para acceder a una audiencia de fianza.

La decisión no implica que todos los jóvenes con SIJ serán deportados de manera automática, sino que ya no pueden contar con ese estatus como escudo frente a la detención obligatoria. ICE mantiene la autoridad para retenerlos sin que un juez revise independientemente de si esa detención es necesaria, a menos que se active una vía legal federal que en la práctica es compleja y difícil de accionar sin representación especializada.

¿Qué es el estatus SIJ y por qué es tan importante para estos jóvenes?

El Estatus Especial para Inmigrantes Jóvenes fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 como herramienta de protección para menores víctimas de abuso, abandono o negligencia. A diferencia de otros mecanismos migratorios, no exige que el solicitante haya entrado al país de manera regular. Fue diseñado precisamente para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad extrema que llegaron solos y sin nadie que respondiera por ellos, y su gestión recae en USCIS.

El proceso abre la puerta a la residencia permanente, pero es largo: puede extenderse por años dependiendo de la disponibilidad de visados y los tiempos internos de USCIS. Durante todo ese periodo, el solicitante queda en un “limbo” administrativo donde su situación migratoria no está resuelta pero tampoco desprotegida del todo. Hasta antes de este fallo, los jueces podían tomar en cuenta el SIJ al evaluar si detener o no a un joven.

📢 USCIS has released its first-quarter FY2026 congressional report on Special Immigrant Juvenile (SIJ) petitions, filed under the mandate of Public Law No. 118-47, the Consolidated Appropriations Act of 2024.



👉 USCIS approved 14,858 Special Immigrant Juvenile petitions in Q1 —… pic.twitter.com/XFyIv5IVVz — VISA IN AMERICA (@VISAINAMERICA) June 16, 2026

¿Qué opciones quedan para quien es detenido estando en proceso SIJ?

Si un joven con SIJ en trámite es detenido por ICE, la vía disponible dentro del sistema de cortes migratorias se reduce de manera considerable. Al no poder solicitar una audiencia de fianza ante el juez de inmigración, la única alternativa práctica es presentar un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal, que es una figura del derecho constitucional que permite impugnar una detención considerada ilegal.

El problema es que ese proceso es más lento, más costoso y requiere representación especializada en derecho constitucional e inmigración al mismo tiempo, una combinación que pocas organizaciones de ayuda gratuita pueden ofrecer.

Según el American Immigration Council, entre las consecuencias prácticas se encuentran que muchos jóvenes permanezcan detenidos durante meses sin que nadie revise si esa detención es realmente necesaria, simplemente porque no tienen recursos ni contactos para activar esa vía federal.

Un fallo más dentro de un patrón que está redefiniendo el sistema

En el último año, la BIA ha respaldado a los abogados del gobierno en el 97% de sus casos publicados, al menos 30 puntos porcentuales por encima del promedio de los 16 años anteriores, según un análisis de NPR, y sus decisiones recientes han ido cerrando sistemáticamente posibilidades que antes tenían los inmigrantes para solicitar fianza, apelar deportaciones y obtener protección temporal mientras sus casos avanzaban.

En abril de 2026, la misma BIA estableció que tener DACA activo tampoco es suficiente para detener un proceso de deportación. Las dos decisiones, la de abril sobre los Dreamers y la del 3 de junio sobre el SIJ, trazan un panorama en el que las protecciones especiales funcionan cada vez más como trámites administrativos y cada vez menos como escudos reales frente a la expulsión.

Para los jóvenes afectados por este fallo, la recomendación de los abogados especializados es no esperar a que ocurra una detención para buscar representación legal. Revisar el estado del proceso SIJ, mantener un abogado de inmigración activo y conocer de antemano qué organizaciones comunitarias pueden ayudar en caso de detención son pasos concretos que pueden marcar una diferencia significativa en el desenlace de cada caso.

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