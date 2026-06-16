Prepara a tu familia antes de una deportación: documentos, tutores y pasos legales para proteger a tus hijos

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Expertos recomiendan identificar a una persona de confianza. Foto: AFP

Cada vez que un inmigrante es detenido, una de las preguntas más frecuentes es: ¿qué pasará con sus hijos o dependientes? Para las familias de estatus mixto esa pregunta tiene respuesta legal, pero solo si alguien la preparó con anticipación. La mayoría llega a pedir orientación cuando la emergencia ya ocurrió, y en ese momento las opciones son mucho más reducidas.

Pese a lo anterior, hay instrumentos legales que los padres pueden tramitar de manera preventiva: uno de ellos es gratuito y sin necesidad de abogado, disponible en cualquier consulado mexicano en Estados Unidos.

¿Qué pasa con los hijos cuando un padre es detenido por ICE?

Cuando un inmigrante es detenido, sus hijos que son ciudadanos estadounidenses o están estudiando en el país no son deportados de manera automática con él. Sin embargo, el problema que surge de inmediato es quién puede actuar legalmente en su nombre para autorizar atención médica, cambiarlos de escuela o tomar decisiones cotidianas que normalmente recaen sobre el padre. Sin un documento legal que lo respalde, incluso el familiar más cercano puede toparse con barreras en hospitales, clínicas y escuelas que exigen una prueba formal de autorización.

California fue el primer estado en exigir a las escuelas que permitan registrar por adelantado a un adulto de confianza mediante la Family Preparedness Plan Act, y Nevada adoptó disposiciones similares. Pero este tipo de autorización escolar tiene alcance limitado y no tiene validez fuera del entorno educativo, lo que deja expuestas muchas otras situaciones que pueden presentarse durante una separación familiar.

Expertos recomiendan como primer paso identificar a esa persona de confianza con tiempo, preferiblemente alguien con estatus migratorio regular, y formalizar esa designación antes de que ocurra cualquier cosa. Esa conversación, aunque incómoda, reduce de forma significativa la confusión y el tiempo de respuesta cuando ya no hay margen para planificar.

¿Qué documentos debe tener reunidos la familia antes de una emergencia?

Organizaciones como Appleseed Network recomiendan preparar una carpeta con los documentos esenciales de los menores:

Actas de nacimiento

Pasaportes

Números de seguro social

Registros de vacunación

Comprobantes de inscripción escolar

Si los niños están bajo algún tratamiento médico, esa carpeta debe incluir también el nombre de los medicamentos, los datos del médico tratante y la información del seguro de salud.

A new proposed HUD rule would eliminate the right of mixed-status families to continue living together in HUD-assisted housing. If implemented, the proposed rule would have devastating consequences on the lives of children. Read our full statement below: https://t.co/SOnCuNE1U8 pic.twitter.com/nNuEAwEjsQ — Children Thrive Action Network (CTAN) (@LetKidsThrive) April 21, 2026

Esa carpeta no debería estar únicamente en el hogar, donde puede ser difícil recuperarla en una emergencia. Lo recomendable es que la persona designada como cuidadora tenga acceso a ella o a una copia, y que incluya también el número de caso migratorio de los padres, el contacto de un abogado de inmigración y una nota escrita con instrucciones sobre las necesidades particulares de los niños, tanto médicas como educativas y emocionales.

Un detalle que los abogados mencionan con frecuencia es que los documentos deben estar vigentes. Un pasaporte vencido, un acta sin apostilla o una tarjeta de seguro social que no aparece pueden generar complicaciones justo cuando más se necesita agilidad.

¿Cuál es la diferencia entre el poder notarial para menores y una tutela?

El poder notarial para menores es el instrumento más accesible y flexible de los dos. Es un documento notariado que autoriza a un adulto de confianza a tomar decisiones específicas en nombre de los niños, relacionadas con educación, servicios médicos o programas escolares, sin que ese adulto adquiera su custodia legal permanente. Su vigencia se establece por un período definido, generalmente un año, y los derechos parentales no se transfieren de manera permanente.

La tutela, en cambio, es un proceso judicial en el que un juez designa formalmente a un adulto no progenitor como responsable legal del menor, con una autoridad bastante más amplia. Eso tiene una consecuencia importante: es significativamente más difícil de revertir si el padre regresa y quiere recuperar sus derechos. Los abogados recomiendan considerarla solo cuando el poder notarial no es suficiente para las circunstancias del caso.

El derecho de familia varía por estado, lo que significa que el mismo documento puede ser reconocido de manera distinta en California, Illinois o Texas. El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes tiene guías descargables específicas para Illinois e Indiana en su sitio web, y señala expresamente que consultar con un abogado antes de solicitar una tutela es indispensable, porque una vez otorgada puede ser difícil dejarla sin efecto.

El trámite gratuito del consulado mexicano que muchas familias desconocen

Para las familias mexicanas, los consulados generales de México en Estados Unidos ofrecen un servicio de poder notarial para el cuidado de menores que es completamente gratuito y no requiere cita previa en muchos casos.

El padre o madre solo debe acudir al consulado con las actas de nacimiento de los menores, designa a una persona de confianza, que no necesita estar físicamente presente, y el funcionario consular notariza el documento en ese mismo momento. Según declaraciones de cónsules recogidas por Telemundo, el proceso toma alrededor de 15 minutos si no hay personas antes en fila.

El documento especifica para qué áreas queda autorizada la persona designada, educación, atención médica y programas escolares son las más habituales, y establece una vigencia que el propio padre define al firmarlo. Una vez notarizado, tiene validez inmediata ante escuelas, clínicas y cualquier institución que requiera autorización formal para atender al menor.

Funcionarios consulares han subrayado que tramitar este documento no implica reconocer que algo vaya a ocurrir ni altera de ninguna forma la situación migratoria de la familia. Es una medida de precaución que no cuesta nada y que, si llega a necesitarse, puede evitar que los niños terminen en hogares de acogida mientras se resuelve la situación de sus padres.

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