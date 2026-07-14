Cuentas Trump en Estados Unidos ya están activas: así puedes empezar a aportar dinero

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Desde la Casa Blanca se autorizaron las cuentas de ahorro Trump. Foto Leonardo.ai.

Las Cuentas Trump en Estados Unidos ya comenzaron a operar y, desde el 4 de julio, padres, tutores, familiares y hasta empleadores pueden empezar a depositar dinero para el futuro financiero de millones de menores.

El programa, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, busca fomentar el ahorro y la inversión desde la infancia mediante cuentas con ventajas fiscales.

¿Qué son y quiénes pueden recibir el beneficio?

El lanzamiento oficial estuvo acompañado por un acto poco habitual. Desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump participó de manera remota en el toque de campana de apertura de la Bolsa de Nueva York y del Nasdaq, una imagen diseñada para presentar públicamente el nuevo programa de ahorro infantil.

Las Cuentas Trump en Estados Unidos, conocidas también como cuentas 530A, fueron creadas a través de la ley One Big Beautiful Bill. Su objetivo es sencillo sobre el papel: ayudar a que los menores comiencen a invertir desde temprana edad y lleguen a la adultez con un patrimonio inicial.

El incentivo más llamativo es que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán un depósito inicial de mil dólares del Departamento del Tesoro, siempre que se abra una cuenta a su nombre. De acuerdo con datos de la propia dependencia, ya hay alrededor de seis millones de menores inscritos.

¿Cómo hacer contribuciones?

Desde el mes de julio ya es posible realizar aportaciones.

Las contribuciones pueden provenir de:

Padres y tutores

Abuelos y otros familiares

Empleadores

Donantes particulares y organizaciones filantrópicas

La administración explicó que las cuentas pueden abrirse mediante la aplicación oficial Trump Accounts o en el portal trumpaccount.com. También es posible iniciar el proceso presentando el Formulario 4547 del IRS, siempre que el menor tenga un número de Seguro Social válido.

El senador Ted Cruz incluso aseguró que bastará con compartir un código QR para que cualquier persona pueda realizar aportaciones a la cuenta de un niño.

¿Cuánto dinero se puede depositar?

Las reglas establecen algunos límites importantes.

Sin contar el depósito inicial de mil dólares del gobierno ni las donaciones filantrópicas, cada menor puede recibir:

Hasta cinco mil dólares al año en contribuciones

en contribuciones De ese monto, los empleadores pueden aportar hasta dos mil 500 dólares anuales

Durante los primeros 18 años de vida, el dinero deberá invertirse en fondos indexados o ETF que sigan índices amplios como el S&P 500, una estrategia que, según explicó a CBS News Emerson Sprick, director de política laboral y de jubilación del Bipartisan Policy Center, busca aprovechar el crecimiento del mercado a largo plazo.

¿Cuándo puede retirarse el dinero de estas cuentas?

Aquí aparece una de las condiciones más importantes.

En términos generales, los recursos no podrán retirarse antes de que el beneficiario cumpla 18 años, salvo situaciones excepcionales previstas por la ley.

Una vez alcanzada esa edad, el dinero podrá utilizarse para gastos considerados elegibles, entre ellos:

Educación

Compra de una vivienda

Inicio de un negocio

Después, la cuenta funciona de forma similar a una IRA tradicional. Si el beneficiario retira dinero antes de los 59 años y medio por motivos no permitidos, enfrentará una penalización del 10%, explicó Sprick.

Ese detalle merece atención. Aunque el programa ofrece un atractivo depósito inicial del gobierno, los especialistas recuerdan que las aportaciones de padres o familiares no son deducibles de impuestos, algo que sí ocurre con otros instrumentos de ahorro. Por esa razón, el propio Bipartisan Policy Center recomienda comparar las Cuentas Trump en Estados Unidos con alternativas como los planes 529 antes de decidir dónde ahorrar para el futuro de un menor.

Al final, el verdadero atractivo parece concentrarse en esos mil dólares iniciales financiados por el gobierno. Para muchas familias, ese impulso puede marcar una diferencia. Para otras, la decisión dependerá de qué instrumento financiero ofrezca mejores ventajas fiscales y mayor flexibilidad a largo plazo.

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