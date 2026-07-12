Supermercados hispanos en Palm Beach County, Florida: por qué están en auge mientras otras cadenas cierran

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Alimentos consumidos por hispanos aparecen más en Florida. Foto: Cuartoscuro

Otrora una tienda Winn-Dixie en Greenacres, Florida, ahora vende yuca, cilantro fresco y pan cubano bajo un nuevo nombre: El Bodegón.

Según cuenta un reporte del Palm Beach Post, uno de varios locales que antes ocupaban cadenas de supermercados como Winn-Dixie o Bealls y que hoy son tiendas de insumos dedicados al público latino en distintos puntos de Palm Beach County.

Mientras algunos locales quedan vacíos o cambian de dueño en el condado, los supermercados hispanos avanzan en sentido contrario. El Bodegón, Presidente, Tapatía y Bravo suman entre las cuatro cadenas casi 30 tiendas en el centro del condado, una cifra que ya se acerca al número de sucursales que tiene Publix en la misma zona, de acuerdo con el mismo reporte del Palm Beach Post.

Lo que todavía no está claro es qué tan lejos puede llegar ese crecimiento antes de toparse con el mismo obstáculo que frena a cualquier cadena en la zona, el precio de los locales comerciales.

¿Qué explica el crecimiento de los supermercados hispanos en el condado?

El motor detrás de esta expansión es demográfico y económico a la vez. Los hispanos representan el 24.4% de la población de Palm Beach County y son el grupo étnico de mayor crecimiento en la zona, según datos del Censo de EE. UU. recopilados por Florida-Demographics.com.

A ese aumento demográfico se suma el poder de compra de la comunidad, que en 2025 alcanzó un producto interno bruto de 4 billones de dólares a nivel nacional, una cifra que la convertiría en la quinta economía más grande del mundo si el mercado latino en EE. UU. se contara como un país aparte, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Arizona citado por el Palm Beach Post.

Los hispanos aportaron más de 396 mil millones de dólares a la economía de Florida entre 2018 y 2023, casi el 30% del crecimiento económico total del estado en ese periodo, de acuerdo con el mismo estudio.

Esa cifra ayuda a explicar por qué las tiendas familiares como El Bodegón, fundada por el colombiano Carlos Mario Ortiz en Greenacres en 1998, hoy compiten de igual a igual con las grandes cadenas estadounidenses.

¿Qué encuentra un cliente dentro de un supermercado hispano que no está en una tienda tradicional?

La diferencia no está solo en el precio, sino en la experiencia completa que ofrecen estas tiendas familiares. Carniceros que cortan la carne al gusto del cliente, cafeterías con comida recién preparada y pasillos surtidos con productos importados de más de 20 países conviven bajo el mismo techo, algo que las cadenas convencionales apenas empiezan a imitar en sus secciones étnicas.

Entre los elementos que distinguen a estas tiendas del resto del mercado están:

Carnicerías y pescaderías con corte personalizado, algo poco común en las grandes cadenas

Cafeterías o “cocinas” internas que sirven platillos preparados como sancochos, tamales o arepas

Productos importados y frescos como yuca, plátano, ají y quesos latinoamericanos difíciles de encontrar en otros supermercados

Servicios adicionales como envío de dinero o paquetes al extranjero desde la misma tienda

Ese formato no nació en Florida. La profesora Suzanne Hollander, de Florida International University (FIU), estudió más de 70 supermercados en América Latina y Brasil antes de identificar el mismo patrón en el sur de Florida: son mucho más que un lugar para comprar. Funcionan eminentemente como un punto de encuentro para la comunidad.

¿Qué retos enfrentan estas cadenas para seguir creciendo en Palm Beach County?

El principal obstáculo no es la demanda, sino el espacio disponible. Encontrar locales lo bastante grandes para incluir carnicería, cafetería y área de productos frescos, pero lo bastante pequeños para seguir siendo rentables, se ha vuelto cada vez más difícil conforme sube el precio de los bienes raíces comerciales en el condado.

La población hispana del condado podría crecer otro 30% para 2050, hasta superar los 534 mil residentes, de acuerdo con proyecciones de la Oficina de Investigación Económica y Empresarial de la Universidad de Florida. Ese pronóstico es justo lo que sostiene los planes de expansión de cadenas como Tapatía, que ya compra terrenos y evalúa nuevas ciudades dentro y fuera del condado.

Los locales que antes ocupaban Winn-Dixie, Bealls o incluso tiendas de un dólar hoy representan, para estas cadenas familiares, la oportunidad más clara de seguir llevando el ambiente de un mercado latino a comunidades que antes no tenían ese tipo de opción cerca de casa.

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