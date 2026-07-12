Camilo y Evaluna: ¿Por qué esta pareja es tan amada y criticada?

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Camilo y Evaluna se casaron en 2020 y tienen dos hijas. Foto: Giorgio Viera / AFP

Camilo y Evaluna han construido desde hace más de 10 años una relación romántica, estable y también muy comentada. Son una de las parejas más sólidas del espectáculo latino, haciendo suspirar a millones de fans con sus historias diarias; sin embargo, hay quienes los critican por su “exceso de amor”.

El cantante colombiano y la influencer venezolana se casaron en 2020 en Miami, justo antes de que iniciara la pandemia del COVID-19, tras un noviazgo de cinco años. Y actualmente tienen dos hijas: Indigo y Amaranto, esta última nacida en 2024.

Pero lo más llamativo de su unión es que genera reacciones opuestas, entre el cariño y el “hate”. La razón principal es que suelen compartir su amor de manera efusiva, constante y genuina, detalle que no es bien recibido por todos.

¿Por qué millones de fans aman y critican la relación de Camilo y Evaluna?

1. Romanticismo “intenso”

Las canciones más románticas que ha compuesto Camilo están dedicadas a Evaluna. También se citan en tiernas dedicatorias y no tienen problemas para mostrarse afecto en entrevistas, con abrazos, besos y palabras.

Mientras muchos fans aseguran que su romance es ejemplar, otros los tildan de “exagerados”. En 2020, cuando estaban recién casados, Camilo Echeverry llegó a disculparse en un “live” de Instagram por ser tan “intenso”.

“Les pido perdón si hablo mucho de Evaluna, pero ella es una lucecita muy especial en mi vida”, expresó el intérprete de “Vida de Rico”. Sin embargo, su esposa en un comentario de la transmisión le aclaró: “No pidas perdón por eso, amor. Qué rico sentirme tan amada por ti”.

Con más de 20 millones de seguidores, solo en Instagram, Evaluna Montaner es una de las influencers venezolanas más seguidas y comentadas en Estados Unidos.

2. Muestran su vida en redes sociales

La relación de Camilo y Evaluna está documentada en varias canciones. Por ejemplo: “Medialuna” formó parte de su noviazgo, “Por primera vez” es un relato de su boda; “Vida de Rico” anunció la compra de su nueva casa y “Favorito” contó detalles de su luna de miel.

Asimismo, suelen compartir viajes, retos virales, dinámicas en pareja y los conocidos “Lunes de Camilo y Evaluna”.

Millones de seguidores han manifestado que esta cercanía les encanta porque de manera virtual se sienten parte de ellos. No obstante, otros critican que llevan una vida demasiado expuesta.

3. Decisiones en su crianza

Con el videoclip de “Indigo” la pareja anunció su primer embarazo. En un extracto, la hija de Ricardo Montaner muestra su pancita y se escucha: “Yo tuve que esperarte nueve meses”.

Mientras los fans celebraban la inesperada noticia, otros criticaron el hecho de elegir un nombre “neutro” sin saber el sexo del bebé que venía en camino.

Además, cuando nació Indigo, tomaron la decisión de no mostrar su rostro. Aunque es un gesto que muchos aplaudieron, otros no apoyaron el hecho. Sin embargo, es una decisión que suelen tomar la mayoría de los artistas: Lele Pons, Greeicy y Carolina Ramírez, que se convirtió en madre a los 42 años.

La relación amorosa de Camilo y Evaluna demuestra que la fama no garantiza la aprobación unánime del público. Mientras gran parte de los fans ve en ellos una pareja auténtica, estable y comprometida, otros consideran que sus métodos de amor son “excesivos”. Sin embargo, ellos dejan claro que nunca les ha preocupado.