Chicago tiene un fondo legal gratuito para inmigrantes: cómo acceder y qué tipos de casos cubre

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El acceso comienza con una consulta legal gratuita. Foto: AFP

Chicago sostiene, desde 2017, un fondo municipal que paga representación legal gratuita a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación o buscan regularizar su estatus.

El Legal Protection Fund, operado en conjunto con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), ofrece consultas y representación legal sin costo a inmigrantes elegibles que viven dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, no todos los casos migratorios reciben el mismo tipo de acompañamiento dentro del programa.

La Oficina del Alcalde para los Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados (IMRR) mantiene además una línea de orientación directa para quienes ya están en proceso: si una persona no sabe si tiene una fecha de corte pendiente, puede llamar a la línea de USCIS al 1.800.898.7180, según indica el portal oficial de la ciudad. Ese primer paso, sin embargo, no sustituye la representación legal que ofrece el fondo para los casos más complejos.

¿Qué tipos de casos cubre el Legal Protection Fund?

De acuerdo con el NIJC, la organización que administra el fondo, los servicios se dividen en cuatro grandes categorías:

solicitantes de asilo que huyen de persecución en su país de origen;

inmigrantes adultos detenidos bajo custodia de ICE, a quienes se brinda orientación legal y representación;

beneficiarios de DACA, tanto para renovaciones como para solicitudes iniciales;

inmigrantes de bajos recursos que buscan la residencia permanente, la ciudadanía, visas u otra protección legal contra la deportación.

El programa ha publicado un reporte anual sobre su impacto, según el NIJC. Cada caso se evalúa primero mediante una revisión legal gratuita antes de asignar representación, un filtro que determina qué tipo de acompañamiento recibirá cada solicitante.

¿Cómo puede una persona acceder al fondo?

El acceso comienza con una consulta legal gratuita, que se solicita directamente a través del NIJC o llamando a la línea del propio fondo, 312 660 1370, según el sitio oficial de la ciudad. La organización revisa el caso, confirma que la persona vive dentro de los límites de Chicago y determina si califica para alguno de los servicios disponibles.

La ciudad recomienda, además, dar pasos adicionales antes de cualquier contacto con las autoridades migratorias. Entre ellos, asistir a un evento informativo sobre derechos ante una posible detención de ICE, organizado junto a los socios del fondo, y mantener a la mano la información de contacto del consulado correspondiente en caso de que un familiar sea detenido.

Si un familiar ya fue detenido, el portal de la ciudad recomienda usar el localizador en línea de ICE, para lo cual se necesita el número de extranjero (A-Number) o la fecha y el lugar de nacimiento de la persona detenida.

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