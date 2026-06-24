La Corte de inmigración de San Francisco cierra sus puertas: a dónde van ahora los casos y qué deben hacer los inmigrantes del Área de la Bahía

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Más de 117,000 expedientes fueron transferidos a la ciudad de Concord. Foto: AFP

La corte de inmigración de San Francisco cerró sus puertas el 1 de mayo de 2026, ocho meses antes de lo previsto. Ubicada en 100 Montgomery Street, su cierre ocasionó que los más de 117 mil expedientes que manejaba fueran transferidos a Concord —a casi 50 kilómetros de distancia— sorprendiendo a cientos de inmigrantes que llegaron a sus audiencias ese día para encontrarse con las puertas cerradas, sin aviso previo.

Sin embargo, lo que muchos aún no saben es que su caso pudo haber sido reasignado a una corte distinta sin que nadie se los notificara directamente, y que existe una forma sencilla de verificarlo antes de que sea demasiado tarde.

¿A dónde fueron los más de 117 mil casos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la gran mayoría de los expedientes fue reasignada a la Corte de Inmigración de Concord, a unas 30 millas —aproximadamente 48 kilómetros— de San Francisco. La transferencia fue administrativa, sin que muchos inmigrantes recibieran notificación directa.

La corte de 630 Sansome Street sigue abierta por ahora, pero según Mission Local, dejará de operar como tribunal independiente antes del 4 de septiembre, cuando quedará convertida en sede satélite bajo el control de Concord.

Llegar a esa corte no es sencillo para quienes dependen del transporte público:

En BART, el trayecto desde San Francisco toma aproximadamente hora y media

En automóvil, el recorrido ronda los 45 minutos

El edificio no está cerca de paradas de transporte y tiene poca señalización interna

¿Qué deben hacer los inmigrantes del Área de la Bahía con casos pendientes?

Lo más urgente es verificar el estado del caso, ya que las audiencias pueden haber sido reasignadas sin aviso formal. De acuerdo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), hay dos formas de hacerlo:

En línea: a través de acis.eoir.justice.gov, ingresando el número de registro de extranjero (A-Number).

Por teléfono: llamando al 1-800-898-7180 (o al TDD 800-828-1120 para personas con discapacidad auditiva).

Según reportó el Washington Post, el cambio de sede puede realizarse con solo actualizar el sistema de programación en línea, sin que el inmigrante firme o confirme nada. Eso representa un riesgo real para quienes no cuentan con abogado o no revisan con frecuencia su expediente.

La Raza Centro Legal y la Bar Association of San Francisco —que coordina un programa de voluntarios con más de 100 abogados disponibles para inmigrantes sin representación— han intensificado sus llamados para que quienes tienen casos abiertos busquen orientación cuanto antes. Su mayor preocupación, según reportó Local News Matters, son los inmigrantes sin abogado que aún no saben que deben presentarse en una ciudad distinta.

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