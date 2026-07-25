Costumbres comunes en Latinoamérica que podrían resultar en multas en EE. UU.

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Algunos de tus costumbres pueden terminar en multas. Foto Leonardo.ai.

Mudarse a Estados Unidos implica mucho más que aprender un nuevo idioma o adaptarse a otra cultura. También significa descubrir que costumbres completamente normales en muchos países latinoamericanos pueden terminar en una multa o incluso en un problema legal. Nadie lo explica cuando uno llega, pero esos pequeños hábitos cotidianos hacen una diferencia enorme.

La realidad es que las leyes locales y estatales regulan aspectos de la vida diaria que, para muchos latinos, pasan desapercibidos. Desde organizar una reunión familiar hasta sacar la basura o pasear al perro, conocer las reglas puede evitar gastos inesperados y malos momentos.

¿Qué puede meterte en problemas en Estados Unidos?

Uno de los cambios más difíciles consiste en entender que muchas normas dependen de la ciudad o del estado donde vives. Lo que está permitido en un lugar puede estar prohibido a pocos kilómetros de distancia.

Por eso, la mejor recomendación siempre será consultar las ordenanzas municipales y los portales oficiales de cada localidad antes de asumir que una práctica cotidiana está permitida.

¿Las reuniones familiares pueden ocasionar multas por ruido?

Para muchos latinos, una carne asada, un cumpleaños o una reunión familiar sin música simplemente no existe.

Sin embargo, en Estados Unidos los vecindarios suelen tener reglamentos muy estrictos sobre los niveles de ruido, especialmente durante la noche. En numerosas ciudades existen horarios de silencio y, si un vecino presenta una queja, la policía puede acudir al domicilio.

Dependiendo de la normativa local, las consecuencias pueden incluir:

Multas económicas.

Advertencias oficiales.

Citaciones por alterar la tranquilidad pública.

Avisar previamente a los vecinos cuando habrá una celebración suele ser un gesto sencillo que evita conflictos innecesarios.

¿Por qué estacionarse “cinco minutos” puede salir tan caro?

En varios países latinoamericanos es común dejar el automóvil unos minutos frente a un garage, una zona de carga o cerca de una esquina “solo mientras alguien baja”.

En muchas ciudades estadounidenses eso basta para recibir una multa.

Las autoridades aplican con rigor las normas sobre:

Estacionamiento en zonas de emergencia.

Espacios reservados para personas con discapacidad.

Áreas de carga y descarga.

Calles con restricciones temporales por limpieza o mantenimiento.

Lo mismo ocurre con las leyes de tránsito. Algunos estados sancionan con dureza el exceso de velocidad, el uso incorrecto del cinturón de seguridad o manipular el teléfono celular mientras se conduce.

¿Qué reglas deben cumplir quienes tienen mascotas en Estados Unidos?

Las mascotas forman parte de muchas familias latinas, pero en Estados Unidos también existen obligaciones legales.

En numerosas ciudades es obligatorio que los perros estén registrados, cuenten con vacunas vigentes y permanezcan sujetos con correa en espacios públicos.

Permitir que un animal deambule libremente puede terminar en:

Multas.

Reportes ante el departamento de control animal.

Retención temporal de la mascota en casos reiterados.

¿El alcohol y el tabaco pueden causar problemas legales?

Sí, especialmente cuando intervienen menores de edad.

En Estados Unidos la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas es de 21 años. Facilitar alcohol a un menor o consumirlo en lugares donde está prohibido puede derivar en sanciones importantes.

Lo mismo sucede con el tabaco y los vapeadores. Aunque su venta es legal, muchos estados y municipios limitan los espacios donde pueden utilizarse.

¿Sacar la basura también puede generar multas?

Puede parecer exagerado, pero ocurre con frecuencia.

Muchas ciudades cuentan con calendarios específicos para la recolección y normas obligatorias sobre separación de residuos reciclables, desechos domésticos y objetos voluminosos.

Colocar muebles en la banqueta sin autorización o utilizar el contenedor equivocado puede generar sanciones económicas.

¿Por qué mantener actualizados tus documentos evita problemas legales?

Otro hábito frecuente entre algunos inmigrantes es dejar para después la actualización de documentos cuando cambian de domicilio.

En Estados Unidos eso puede convertirse en un inconveniente administrativo.

No informar el nuevo domicilio en la licencia de conducir, el registro del vehículo o algunos trámites oficiales puede ocasionar multas, pérdida de notificaciones importantes o dificultades en procedimientos legales.

Adaptarse a estas reglas no significa abandonar las tradiciones latinas. Significa entender que vivir en otro país implica respetar un marco legal diferente. La mayoría de estas sanciones son completamente evitables y, muchas veces, basta con dedicar unos minutos a consultar la normativa local para seguir disfrutando de las costumbres familiares sin poner en riesgo el bolsillo ni la tranquilidad.

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