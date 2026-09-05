“R11”: Detienen a 14 personas por intento de despojo en la GAM

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La Ciudad de México registró dos hechos que llamaron la atención este viernes. De acuerdo con imágenes difundidas en la sección “R11” de Uno TV, autoridades capitalinas detuvieron a 14 personas relacionadas con un intento de despojo de inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, vecinos denunciaron el presunto robo de cable y quema de material para extraer cobre en los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Detienen a 14 personas por intento de despojo en la GAM

En otro caso, cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de alrededor de 40 personas llegó a un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la información difundida, varios de los involucrados ingresaron al domicilio y comenzaron a sacar objetos como refrigeradores y pantallas. Las víctimas realizaron una llamada al 911, lo que permitió activar el seguimiento mediante cámaras del C5.

Finalmente, policías lograron detener a un presunto líder del grupo y a otras 13 personas.

Robo de cable en CDMX genera afectaciones a vecinos

Según denunciaron habitantes de la zona, los involucrados instalaron un campamento donde realizan fogatas de manera constante para quemar el hule de los cables. Esta práctica genera humo que afecta a las personas que viven cerca y también provoca daños en lainfraestructura eléctrica.

Sin embargo, cifras oficiales muestran que de enero a julio no se registró ninguna denuncia por este delito en la Ciudad de México. A nivel nacional, se reportaron 518 carpetas de investigación relacionadas con este ilícito.

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