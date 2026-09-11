“R11”: ‘Escaleras del terror’ ponen en riesgo a vecinos de Iztapalapa

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Vecinos de Iztapalapa, CDMX, denunciaron las condiciones peligrosas de unas escaleras que utilizan todos los días para cruzar la autopista México-Puebla y llegar al paradero de Santa Marta.

La estructura se mueve, tiene escalones faltantes y los habitantes han colocado tablones para poder pasar.

El equipo de “R11” acudió al lugar tras recibir denuncias ciudadanas y confirmó las condiciones en las que se encuentra este paso peatonal, utilizado diariamente por habitantes de la zona.

Escaleras del terror: vecinos improvisan pasos para cruzar

De acuerdo con los vecinos, el problema comenzó después de que el puente peatonal fue afectado por obras para construir una vía de incorporación. Ante la falta de algunos escalones, los propios habitantes han colocado maderas y tablones para poder subir y bajar.

Durante el recorrido de “R11” se pudo observar que algunas piezas no están firmemente colocadas y que la estructura presenta movimiento. Los habitantes señalaron que la situación lleva aproximadamente un mes o mes y medio y que ya se han registrado accidentes.

Los habitantes pidieron a las autoridades responsables de la obra atender las condiciones del puente, debido al riesgo que representa para quienes necesitan utilizarlo todos los días.

Robo de celular queda captado por cámaras del C5

En otro caso presentado en “R11“, un joven fue víctima del robo de su celular mientras revisaba mensajes sentado en un poste de la Colonia Centro. El hecho ocurrió el 4 de septiembre, en la zona de Eje Central y República de Cuba.

Las cámaras captaron el momento en que un sujeto se acercó al joven, le arrebató el teléfono y comenzó a correr.

El presunto responsable intentó despistar a los policías al quitarse una chamarra azul y dejarla en una maceta. Sin embargo, los monitoristas del C5 siguieron sus movimientos en tiempo real y policías a pie lograron detenerlo.

De acuerdo con los datos presentados en “R11”, durante los primeros siete meses de 2026 se denunciaron 3 mil 379 robos a transeúnte en la vía pública en la Ciudad de México, un promedio de 16 casos diarios.

“R11” da seguimiento a denuncias ciudadanas

Los dos casos forman parte de las denuncias ciudadanas que llegan a Uno TV y a las que el equipo de “R11” da seguimiento.

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