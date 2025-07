GENERANDO AUDIO...

Karla Estrella Murrieta, ciudadana originaria de Hermosillo, Sonora, enfrenta un proceso legal por haber publicado en la red social X (antes Twitter) un comentario crítico sobre el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, Diana Karina Barreras. La publicación, realizada durante el proceso electoral de 2023, le valió una denuncia por violencia política en razón de género, que derivó en una serie de sanciones oficiales.

La publicación decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. El mensaje, según Karla Estrella, fue una expresión crítica frente a lo que consideró una decisión política cuestionable dentro de la coalición de Morena.

“Estaba en mi casa, tomé el teléfono y opiné como cualquier ciudadana. No soy política, nunca he militado en un partido. Simplemente me pareció sospechoso que quitaran a un candidato y pusieran a alguien que es esposa de un político influyente”, explicó Karla en entrevista para Será Viral.

Sanción por ejercer su libertad de expresión

Tras el tuit, Karla fue notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) vía correo electrónico y luego de forma presencial en su domicilio. “Me notificaron en mi casa. Buscaron mi nombre en el padrón electoral y me localizaron. Fue muy impactante”, contó.

Aunque la red social X determinó que el tuit no violaba sus normas, el caso escaló a instancias electorales, que determinaron sancionarla con una serie de medidas:

Publicar una disculpa durante 30 días en su cuenta, usando el texto exacto indicado por el tribunal.

en su cuenta, usando el texto exacto indicado por el tribunal. Pagar una multa menor a 2 mil pesos .

. Tomar un curso de perspectiva de género y leer bibliografía especializada.

y leer bibliografía especializada. Permanecer un año y medio en el padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

“Me obligan a publicar una disculpa con palabras exactas, sin cambiar una sola coma. Si no cumplo, pueden congelar mis cuentas bancarias”, detalló.

Karla apeló la resolución, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción en una votación dividida. “Me trataron como si fuera un actor político. Soy ama de casa, tengo seis mil seguidores y ese tuit apenas tuvo 200 vistas. Me parece totalmente desproporcionado”, dijo.

El caso abre debate sobre censura y abuso legal

Para Martha Tagle, politóloga y consultora en Derechos Humanos, este caso revela un uso desvirtuado de la figura de violencia política. “Esto es censura, se mire por donde se mire. Que una ciudadana se vea obligada a disculparse por opinar es preocupante”, afirmó.

“La figura de violencia política contra las mujeres en razón de género fue impulsada para proteger a mujeres políticas de agresiones reales, no para callar críticas ciudadanas. Lo que hicieron con Karla es un uso arbitrario de la ley”, subrayó Tagle.

La experta explicó que, para que se configure violencia política en razón de género, deben existir acciones que limiten los derechos políticos de una mujer, como ser electa o ejercer un cargo. “Karla no impidió que la diputada obtuviera su candidatura. Emitió una opinión. No organizó una campaña en su contra ni hubo consecuencias políticas derivadas del tuit”, explicó.

Además, Tagle advirtió que esta sentencia podría tener un efecto inhibidor: “El solo hecho de pensar dos veces antes de tuitear por miedo a ser denunciado ya es censura. Si los políticos no toleran críticas, están debilitando la democracia”.

Karla Estrella: miedo, ansiedad y un llamado al cambio legal

Karla Estrella reconoció que la experiencia ha tenido un impacto profundo en su vida cotidiana. “Vivo con ansiedad, tengo miedo. No descanso bien. No sé si me volverán a denunciar. Me siento en la mira solo por haber opinado”, relató.

Pidió que se revise la legislación para evitar que ciudadanos comunes sean sancionados bajo criterios diseñados para actores políticos. “Debería haber filtros. No basta con que una opinión incomode para que alguien termine con antecedentes legales y en listas negras”, expresó.

La ciudadana sonorense fue clara: “No fui grosera. No insulté. Solo expresé una duda razonable sobre cómo se designan candidaturas. Fue un comentario que cualquier persona pudo hacer”.

Llamado a la defensa de derechos civiles

El caso ha encendido las alarmas entre activistas y ciudadanos sobre el riesgo de que las figuras legales diseñadas para proteger derechos se conviertan en herramientas de censura política. Marta Tagle lo resume así: “No puede ser que Félix Salgado, con denuncias de abuso sexual, no esté en el padrón de sancionados, y Karla sí, por un tuit. Esto es un exceso que debe revisarse ya”.

La especialista llamó a defender el derecho ciudadano a opinar: “La democracia requiere voces diversas, incluso incómodas. Si castigamos la crítica, lo que sigue es el silencio”.

