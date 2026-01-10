“Será Viral”: La dictadura sigue en Venezuela, pese a captura de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

La madrugada del pasado 3 de enero, el gobierno de los Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro durante la intervención estadounidense en Venezuela. Tras este suceso, la justicia estadounidense juzga al mandatario venezolano en su territorio. Sin embargo, la dictadura no ha terminado.

Por ello, en “Será Viral”, Elida de Alamo, refugiada en México, y William Echeverría, periodista en el exilio, explicaron cómo se vive en Venezuela bajo el mandato de Delcy Rodríguez. ¿Continúa la dictadura?

Según mencionaron ambos, la liberación de los presos políticos marcará una de las primeras señales del fin de la dictadura. Para iniciar este proceso, el país requiere primero condiciones de seguridad y orden en las calles.

Preocupación real por los recursos venezolanos

Tras la preocupación de la intervención estadounidense en territorio venezolano y el hecho de una posible apropiación de los recursos, como el petróleo, de Alamo señaló que hay una narrativa que nubla la verdad de lo que acontece en Venezuela. A su vez, Echeverría exigió el derecho internacional para la población venezolana que salió de su país en busca de un refugio.

Primeras señales de la represión en Venezuela

En voz propia de los refugiados, Elida contó cómo fue su salida de Venezuela en 2017, señalando que era insostenible la represión y la persecución de la Guardia Nacional, con gas lacrimógeno en cada protesta. Por ello, en el mismo año, llegó a México. Sin embargo, con la imposición de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013 tomó la decisión de salir de su país.

Por su parte, recordando las primeras represiones en Venezuela, el periodista aseguró que hubo golpizas policiales a periodistas, más de 400 medios que tuvieron que cerrar, además de 11 colegas encarcelados. No hubo más libertad de expresión, recuerda, pues los reporteros solamente tenían una opción: ser propagandista del gobierno de Nicolás Maduro.

Venezolanos en Venezuela, héroes y protagonistas

Eleida y William coincidieron en que las personas que se mantienen en la lucha dentro de Venezuela son los héroes, pues sus votos han hecho la diferencia. De Alamo, incluso, aseguró que ella volvería a su país solo para poder ejercer su derecho de votación. Mientras tanto, Echeverría desea que existan condiciones igualitarias para las futuras elecciones y que no se repita lo de los últimos sufragios, los cuales fueron calificados de fraudulentos.

De momento, Estados Unidos sigue bajo el mando en Venezuela y, como lo señaló Donald Trump, no hay planes próximos para unas nuevas votaciones. Aún con ello, ambos invitados en “Será Viral” mantienen la esperanza de una mejor Venezuela.

