El alcalde de Tulum, Diego Castañón (Morena), lanzó una campaña para atraer turismo: prometió acceso libre a las playas pero recordó que está “prohibido” llevar sombrillas, hieleras, alimentos y bebidas. El mensaje encendió la polémica por condicionar el uso de espacios públicos.

En paralelo, se habla de una baja en el atractivo para turistas nacionales por costos altos, playas privatizadas de facto y preferencia a extranjeros. En septiembre de 2025, la ocupación cayó a 66% (vs. 74% en septiembre de 2024), dato que reforzó el debate.

La diputada federal por Morena, Vianey García, y la ingeniera ambiental e influencer Alejandra Benavides colocaron el foco en la Ley de Bienes Nacionales y el principio de playas públicas. García recordó que, desde 2020, un decreto federal reforzó que las playas son de uso libre, mientras Benavides explicó que la ZOFEMAT (Zona Federal Marítimo Terrestre) es para todas y todos, sin obligación de consumo.

La legisladora señaló una incongruencia entre el discurso municipal y el marco legal. Recalcó que el acceso a playas es un derecho y pidió claridad en las políticas locales. También llamó a que cualquier estrategia de reactivación turística respete la igualdad y evite prácticas que alimenten la gentrificación.

“Es lamentable que la autoridad municipal no está en concordancia con el decreto de 2020… las playas son de uso libre para la población” dijo Vianey García.

La ingeniera revisó la Ley de Bienes Nacionales y difundió un video viral con fundamentos legales. Subrayó que en la SOFEMAT se puede estar “consuman o no” y pidió acciones conjuntas: gobierno, empresarios y ciudadanía para ajustar precios, abrir pasos peatonales y garantizar accesos reales a la playa.

“Los mexicanos tienen derecho a estar en la Sofemat… en esa franja de 20 m, quieran o no quieran, consuman o no consuman” afirmó Alejandra Benavides.

En redes, Benavides reportó una caída del turismo y apuntó al efecto de precios “fantasía” y servicios condicionados. Además, se discutió la falta de infraestructura, estacionamientos y pasillos de acceso suficientes, lo que dificulta el disfrute de la zona costera para locales y visitantes.

García planteó socializar la ley, aplicar ordenamientos municipales y revisar esquemas para evitar gentrificación. Benavides pidió una rectificación pública del Ayuntamiento, apertura de accesos peatonales y ajustes de tarifas antes de la temporada alta (noviembre–enero).

