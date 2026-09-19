“R11” | Incendio en Tijuana: vecinos denuncian quemas cerca de casas

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Un fuerte incendio registrado en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, al sur de Tijuana, Baja California, generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes denuncian que las quemas en este predio ocurren de manera frecuente y representan un riesgo para casas y ranchos cercanos.

Las imágenes fueron enviadas a “R11″ por un ciudadano anónimo, quien mostró la magnitud de las llamas y la columna de humo que se podía observar desde distintos puntos de la zona.

En el predio se queman cientos de tarimas de madera, utilizadas para transportar y almacenar mercancías en fábricas y camiones. Los vecinos aseguran que las quemas se presentan prácticamente a diario, por lo que existe preocupación de que el fuego pueda extenderse hacia las propiedades que se encuentran en las inmediaciones.

Robo de motocicletas queda grabado en Benito Juárez

Uno de los casos ocurrió el pasado 5 de septiembre en calles de la colonia Iztaccíhuatl, en la alcaldía Benito Juárez.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un sujeto se acercó a una motocicleta durante la noche. En cuestión de segundos, forzó el encendido y se llevó el vehículo.

Tras la denuncia, monitoristas del C5 y C2 de la Ciudad de México realizaron un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia.

La motocicleta fue localizada posteriormente en calles de la alcaldía Tláhuac.

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