Odisea de Christopher Nolan revive la época griega, mientras el cine mexicano despide a Elsa Aguirre

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El estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, reavivó el interés por las grandes historias de la mitología griega que han llegado al cine. A propósito de su llegada a las salas, el crítico José Antonio Valdés Peña recomendó una selección de clásicos para conocer el universo épico que inspiró la cinta.

Durante su presencia en Noticias en Claro, el especialista también recordó el legado de Elsa Aguirre, considerada uno de los últimos grandes íconos de la Época de Oro del cine mexicano, quien falleció esta semana a los 95 años.

La Odisea de Christopher Nolan y otros clásicos inspirados en la mitología griega

José Antonio Valdés Peña explicó que La Odisea, basada en el poema épico de Homero, es una de las producciones cinematográficas más ambiciosas del año y recomendó verla en la pantalla más grande posible por su propuesta visual.

Como preparación para disfrutar la película, sugirió revisitar títulos que marcaron el género, entre ellos Electra (1962), de Michael Cacoyannis, protagonizada por Irene Papas, considerada una de las mejores adaptaciones de la tragedia griega.

También incluyó Jasón y los Argonautas (1963), una de las películas de aventuras más recordadas de Hollywood; Troya (2004), dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt; y 300 (2006), de Zack Snyder, inspirada en la batalla de las Termópilas.

Así recordó José Antonio Valdés Peña a Elsa Aguirre

El crítico de cine destacó la trayectoria de Elsa Aguirre, quien inició su carrera tras ganar un concurso de belleza organizado por Clasa Films y participó en alrededor de 50 películas de drama, comedia y musicales.

Entre las cintas recomendadas para recordar su legado mencionó Algo flota sobre el agua, donde interpretó a una misteriosa mujer que inspiró la canción Flor de Azalea, compuesta por Manuel Esperón.

También recordó Ojos de juventud, dirigida por Joaquín Pardavé, y Cuidado con el amor, en la que compartió créditos con Pedro Infante.

Valdés Peña subrayó que Elsa Aguirre no solo destacó por su belleza, sino también por su talento artístico y su trabajo en el teatro, además de su labor en temas de espiritualidad tras retirarse del cine en la década de los setenta.

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