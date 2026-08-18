¿Qué son? Captan extrañas luces rojas en el cielo de San Luis Potosí

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Maquinista capta varias luces rojas suspendidas en el cielo de SLP. Foto: Pexels

Un video grabado por un maquinista de tren en San Luis Potosí generó comentarios y teorías en redes sociales luego de mostrar varias luces rojas suspendidas en el cielo durante la noche. Las imágenes, aparentemente registradas mientras la locomotora permanecía detenida en una estación, muestran varios puntos luminosos de color rojo que parecen mantenerse a cierta altura en medio de la oscuridad.

¿Qué son las luces rojas captadas en San Luis Potosí?

El material comenzó a difundirse en plataformas digitales y rápidamente generó especulaciones entre usuarios, quienes plantearon distintas posibilidades sobre el origen de las luces.

Algunos comentarios apuntan a posibles explicaciones meteorológicas, aeronáuticas o técnicas, mientras que otros usuarios relacionaron las imágenes con supuestos fenómenos no identificados.

Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación oficial sobre lo que aparece en el video.

Video de luces rojas se vuelve viral

La publicación señala que este sería uno de varios supuestos avistamientos registrados en México, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, el video continúa circulando en redes sociales y generando debate entre quienes buscan determinar qué pudo haber provocado los destellos observados en el cielo de San Luis Potosí.

Aún se desconoce el origen de las luces rojas

Tampoco se ha informado que alguna autoridad o especialista haya confirmado que las luces correspondan a algún fenómeno extraordinario.

Ante la falta de información verificable, no es posible determinar el origen de las luces únicamente a partir de las imágenes.

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