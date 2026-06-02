Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, sobrevoló la Ciudad de México

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Trionda voló sobre la CDMX. Foto: Cuartoscuro

A tan solo nueve días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México vivió una de las activaciones más llamativas rumbo al torneo. Trionda, el balón oficial de la justa mundialista, surcó el cielo capitalino en forma de un globo aerostático gigante.

La mañana de este 2 de junio, una réplica gigante de Trionda recorrió el cielo de la Ciudad de México mediante un globo aerostático diseñado con la apariencia del esférico que se utilizará durante el Mundial. La activación formó parte de las acciones promocionales impulsadas por los organizadores para aumentar la expectativa de cara al torneo que arrancará elpróximo 11 de junio de 2026.

Las imágenes del enorme balón flotando sobre la capital rápidamente se difundieron en redes sociales y fueron compartidas por las cuentas oficiales vinculadas a la sede mundialista de la Ciudad de México.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Un balón en el cielo, millones de ilusiones en la tierra”, una frase que busca reflejar el entusiasmo de millones de aficionados que esperan la llegada de la Copa del Mundo.

🇲🇽✨ Un balón en el cielo, millones de ilusiones en la tierra. Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobrevoló la Ciudad de México llevando consigo la emoción, el orgullo y la esperanza de un país que sueña con hacer historia en casa. #Somos26… pic.twitter.com/WdUu0uyda2 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 2, 2026

El aerostático llamó la atención no solo por su tamaño, sino también por los detalles de su diseño. Además de reproducir la apariencia de Trionda, uno de sus costados mostraba la leyenda “G-OOOL”, un guiño a la emoción que despierta el futbol entre los aficionados.

La aparición del balón gigante se suma a una serie de actividades que se han realizado en la Ciudad de México como parte de la preparación rumbo al Mundial.

En los último meses, la capital ha presentado diversos proyectos relacionados con la justa deportiva, a través de la iniciativa “Host City”, esto incluye festivales para aficionados, mejoras en infraestructura, eventos culturales y deportivos que buscan involucrar a la población en la celebración.

¿Qué es el Trionda?

Trionda es el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y fue desarrollado por Adidas para la primera edición del torneo que será organizada de manera conjunta por tres países, México, Estados Unidos y Canadá.

pic.twitter.com/YnrM7Nbdav — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 2, 2026

Su nombre combina el prefijo “tri”, en referencia a las tres naciones anfitrionas, con la palabra “onda”, que evoca movimiento, energía y conexión. El diseño incorpora elementos visuales inspirados en los países sede y utiliza una combinación de colores que representa a cada una de las naciones organizadoras.

Además de su apariencia, Trionda destaca por la tecnología que incorpora, el balón cuenta con un sensor interno capaz de recopilar y transmitir datos en tiempo real al sistema arbitral. Esta tecnología permitirá apoyar decisiones relacionadas con jugadas polémicas y complementar las herramientas utilizadas por el VAR durante los encuentros.

Otra de sus características es su estructura de cuatro paneles principales, una innovación que busca mejorar la precisión, estabilidad y comportamiento del balón durante el juego.

Un Mundial histórico para México

La presencia de Trionda en el cielo capitalino también sirvió como recordatorio de la importancia que tendrá México dentro de la próxima Copa del Mundo. El país hará historia al convertirse en la primera nación en albergar partidos de tres ediciones distintas del torneo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

La Ciudad de México volverá a ocupar un lugar especial dentro del certamen, el Estadio Azteca, escenario de las finales ganadas por Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Maradona, será nuevamente protagonista al recibir el partido inaugural del Mundial 2026.