Corrimos contra Flash, el robot más rápido del mundo que ganó el medio maratón en menos de una hora

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Flash es el robot humanoide de HONOR que completó el Medio Maratón con un tiempo récord de 50 minutos y 26 segundos. Con motivo de la presentación global del Robot Phone en China, un reportero de Unotv.com pudo competir directamente contra el llamado “robot más rápido del mundo“.

Debido a su hazaña, el androide fue uno de los principales atractivos en el evento de lanzamiento de la marca asiática y forma parte de sus más recientes hallazgos en materia de inteligencia artificial (IA).

¿Le ganamos? Uno TV corre contra el robot Flash de HONOR

Un reportero de Uno TV emprendió una visita al Parque Industrial de Manufactura Inteligente de HONOR a las afueras de Shenzhen, China, en donde se encuentra el robot humanoide Flash.

Durante casi 10 minutos, uno de los desarrolladores del robot lo manipuló con ayuda de un control remoto y demostró movimientos fluidos al momento de estirar los brazos y las piernas, así como al caminar.

Una vez que terminó de calentar, el desarrollador lo puso a correr y, aunque es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 25.2 kilómetros por hora, no se le exigió al máximo de su capacidad en una breve carrera de demostración.

En poco más de 20 segundos, Flash superó a cuatro personas en una carrera de velocidad, demostrando una vez más la rapidez que lo llevó a completar el Medio Maratón de Robots Humanoides.

¿Quién es Flash, el robot más rápido del mundo?

Flash, el robot humanoide de HONOR, ganó el Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing Yizhuang 2026 con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, superando el récord mundial del ugandés Jacob Kiplimo, con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos

El 19 de abril de 2026, este modelo de última generación logró completar los 21 kilómetros de forma 100% autónoma en calles reales y convirtiéndose en el primer fabricante de smartphones en ganar esta competencia.

El ejemplar de HONOR superó a más de 100 equipos globales, aprovechando sus características particulares de velocidad y resistencia, entre ellas:

Gestión térmica

Estructuras ligeras

Hardware desarrollado para smartphones de al serie Magic

Enfriamiento líquido

Baterías de Silicon-Carbon

Material Luban Shield Steel

Fuente: HONOR

Así se ve Flash, el robot humanoide corredor de HONOR | Foto: Alfredo Narváez

Cabe destacar que Flash forma parte de la filosofía de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) de HONOR y representa el primer paso de su llamado Alpha Plan, presentado en 2025.

Su participación el Medio Maratón sirvió para validarlo en condiciones reales la robótica de consumo antes de su llegada a escenarios cotidianos como asistencia en compras, inspecciones y compañía.

Flash aún no ha salido al mercado global

Aunque Flash ya participó en pruebas como el Medio Maratón de Robots Humanoides, este robot aún no es producido en masa para el mercado global.

En este sentido, tampoco se cuenta con un precio aproximado en caso de que este modelo llegué al sector industrial en los próximos años.

Flash corrió el medio maratón en tiempo récord | Foto: Uno TV

Flash no es el único robot humanoide vigente de la marca, pues Vita Boy Robot tuvo su presentación estelar durante el pasado Mobile World Congress (MWC 2026).

Este modelo puede reconocer a los usuarios desde la primera interacción, comprender preferencias y ofrecer asistencia física personalizada a partir del historial digital construido a través del celular y otros dispositivos conectados.

Tanto Flash como Vita Boy se han convertido en emblemas de HONOR, pues en la reciente apertura de su HONOR Alpha Store en Shenzhen, se pueden encontrar figuras conmemorativas de ambos robots.

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