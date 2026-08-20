“Súper Niño” en México: ¿qué efectos tendrá en el clima durante 2027? Investigador de la UNAM explica

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La posible llegada de un episodio intenso de “El Niño” ha generado dudas sobre las condiciones climáticas que podrían presentarse en México durante los próximos meses y a lo largo de 2027.

Entre las principales preocupaciones está la posibilidad de que el fenómeno favorezca la formación de huracanes más numerosos o intensos en el Pacífico.

Para esto el investigador Víctor Orlando Magaña Rueda del Instituto de Geografía de la UNAM, pidió en entrevista en “A las nueve en Uno”, tomar con cautela algunas de las versiones que relacionan directamente a “El Niño” con la llegada de “súper huracanes” a México.

Durante una entrevista, el especialista explicó que “El Niño” forma parte de la variabilidad natural del clima y que, aunque existen patrones que pueden observarse a partir de eventos anteriores, sus efectos no son idénticos en todas las regiones ni dependen únicamente de la intensidad del fenómeno.

¿El “súper Niño” provocará más huracanes en México?

Ante la versión de que “El Niño” podría provocar la formación de huracanes especialmente intensos en el Pacífico, Magaña Rueda fue contundente al señalar que no existe evidencia científica suficiente para establecer esa relación de manera directa.

“En la parte del Pacífico, esos súper huracanes de los que se habla mucho, en realidad no existe una relación científicamente probada de que el Niño genere mucho más huracanes y mucho más intensos”, explicó.

Por ello, el investigador consideró que el riesgo asociado específicamente con esa idea es menor de lo que sugieren algunos mensajes alarmistas.

La relación entre “El Niño” y la actividad ciclónica, además, puede variar dependiendo de la cuenca y de otros factores atmosféricos y oceánicos.

Por ejemplo, organismos meteorológicos internacionales han señalado que “El Niño” suele favorecer condiciones que reducen la actividad de huracanes en el Atlántico, mientras que sus efectos en el Pacífico son diferentes.

¿Cómo podría afectar El Niño al clima de México?

Más que concentrarse únicamente en los huracanes, Magaña Rueda explicó que es necesario observar los pronósticos climáticos estacionales, pues estos toman en cuenta diferentes factores que pueden determinar las condiciones de los siguientes meses.

“Lo más interesante de todo esto, creo yo, es no solo estar observando el Niño, sino estar observando los pronósticos climáticos estacionales que combinan no solo el Niño, sino otros factores que pueden determinar cómo va a ser el clima en los próximos meses para México y para la región”, señaló.

De acuerdo con el especialista, la experiencia de eventos anteriores permite identificar algunos patrones.

Durante el verano, la presencia de “El Niño” suele asociarse con menos lluvias en el sur de México, Centroamérica y el Caribe, mientras que en el norte del país puede presentarse una mayor cantidad de precipitaciones.

En particular, explicó que el noroeste de México puede registrar una buena temporada de lluvias bajo determinadas condiciones relacionadas con “El Niño”.

¿Cómo sería el invierno 2026-2027?

Para el invierno, si “El Niño” persiste, el escenario podría ser diferente, el investigador señaló que los pronósticos apuntan a que el norte de México podría recibir más lluvias de lo habitual.

“Cuando uno ve los pronósticos climáticos, lo que indican para el invierno es que el norte podría tener más lluvias de lo que normalmente tiene”, explicó.

Aunque México generalmente no tiene una temporada de lluvias invernal comparable con la de otras regiones, una mayor presencia de humedad podría ser positiva para estados del norte, particularmente aquellos con condiciones áridas.

Magaña Rueda destacó que una mayor cantidad de lluvia podría contribuir a recuperar los niveles de las presas, algo relevante para la agricultura y para la disponibilidad de agua.

Por ello, el especialista consideró que no todos los efectos asociados con “El Niño” representan necesariamente malas noticias para el país.

¿Habrá más calor y sequía durante 2027?

Al hablar de lo que podría ocurrir durante 2027, el investigador reconoció que existe un mayor grado de incertidumbre porque todavía no es posible conocer con precisión cómo evolucionarán las condiciones climáticas.

No obstante, señaló que, si persiste un “El Niño” intenso, podría esperarse una primavera relativamente seca y calurosa en la zona centro-sur del país.

Ese escenario podría aumentar algunos riesgos, como los incendios forestales, aunque el especialista rechazó que estos fenómenos puedan atribuirse directamente a “El Niño”.

“Los incendios forestales no son consecuencia del clima, nada es consecuencia directa del clima, todo tiene que ver con qué tan preparados o qué tan mal preparados estemos para enfrentar la variabilidad climática”, explicó.

El investigador de la UNAM pide evitar el “amarillismo climático”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia de Magaña Rueda sobre la manera en que se presentan algunos fenómenos climáticos.

El especialista calificó como una especie de “amarillismo climático” la tendencia a atribuirle a “El Niño” consecuencias que no necesariamente se desprenden de manera directa de su presencia o intensidad.

Explicó que puede ocurrir que un Niño muy intenso no produzca consecuencias igualmente intensas para México, mientras que un evento menos intenso podría coincidir con condiciones particularmente adversas en determinadas regiones.

“Podemos tener un Niño muy intenso que no tenga las consecuencias, por ejemplo, para México que proporcionalmente intensas. O podemos tener un Niño que no sea tan intenso, que sin embargo se refleje en condiciones anómalas severas para el clima de México”, señaló.

Por ello, consideró que México debe enfocarse en mejorar su preparación ante las variaciones del clima, especialmente frente a escenarios de mayor calor, falta de agua o cambios en las precipitaciones.

El investigador resumió que “El Niño” no debe verse como el responsable de todos los fenómenos extremos, sino como uno de los factores que intervienen en un sistema climático mucho más complejo.

“Lo que no hemos hecho nosotros es construir sociedades que estén preparadas para ir llevando esas variaciones”, sostuvo.

Magaña Rueda destacó la importancia de contar con mejores sistemas para administrar el agua y enfrentar los riesgos asociados con el calor y la escasez, de manera que el país tenga mayor capacidad para responder independientemente de las condiciones que presente la naturaleza.

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