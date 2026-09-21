Así se vio el paso de cohete de Space X en México; videos

Cohete Falcon 9. Foto: SpaceX

Habitantes de Sonora y Baja California Sur observaron una llamativa estela luminosa en el cielo durante la noche del sábado 19 de septiembre. El fenómeno fue provocado por el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que despegó desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, con 27 satélites Starlink.

El lanzamiento ocurrió durante la noche y la trayectoria del cohete permitió que su estela fuera visible desde distintos puntos del noroeste de México. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del fenómeno desde municipios de Baja California Sur, entre ellos La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.

El paso de un cohete Falcon 9 de SpaceX sorprende desde el firmamento a turistas desde La Paz Baja California Sur



Una impresionante estela luminosa en el cielo captó la atención de decenas de turistas en La Paz Baja California, la tarde de este sábado 19 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/TdsQWsS0fG — Zihuaenfoque (@ZihuaEnfoque) September 20, 2026

En Sonora, la estela también sorprendió a habitantes de Hermosillo. La imagen, que por momentos parecía una nube brillante o incluso un cometa, generó dudas entre quienes la observaron.

ASÍ SE VIO DESDE GUAYMAS EL LANZAMIENTO DE SPACEX



GUAYMAS, SONORA.- El lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, realizado este sábado desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California, fue visible desde Guaymas, donde la estela luminosa del cohete pudo observarse… pic.twitter.com/cDnWzLaDwC — Raúl Rodríguez 🎙️📺📽️🆙🇲🇽⚽🥇⚾ (@raul_rodrigueza) September 20, 2026

Falcon 9 de SpaceX dejó una estela luminosa

De acuerdo con Alfredo Manríquez Rangel, maestro en Astrofísica, comunicador de la ciencia y encargado del Observatorio del Centro Ecológico de Sonora, el fenómeno estuvo relacionado directamente con el lanzamiento del Falcon 9, derivado de los gases expulsados por el cohete cuando alcanzó una gran altura.

Por esa razón, la estela puede adquirir una apariencia muy llamativa y parecerse a la cola de un cometa cuando recibe la luz solar a gran altura, mientras en la superficie ya es de noche.

Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/Gs600EccuN — SpaceX (@SpaceX) September 20, 2026

SpaceX lanzó 27 satélites Starlink

El lanzamiento del sábado correspondió a una misión para colocar 27 satélites Starlink en órbita terrestre. Además, representó el lanzamiento número 81 de SpaceX en 2026, de acuerdo con la información proporcionada sobre la misión.

To continue regular crew transportation to the @Space_Station, NASA has awarded @SpaceX three additional missions through a contract modification.



As part of the agency’s Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) contract, this change brings the total missions for… pic.twitter.com/qUhHna2heA — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) September 18, 2026

Las trayectorias de estos lanzamientos pueden hacer que las estelas sean visibles desde regiones alejadas del punto de despegue.

¿Volverá a verse este fenómeno en Sonora?

SpaceX tiene otros lanzamientos programados para los próximos días. Sin embargo, sus horarios no coincidirían necesariamente con las condiciones que permiten observar las estelas desde Sonora.

Por ello, aunque pueden presentarse nuevos lanzamientos, no todos producirán un espectáculo visible desde el noroeste de México.

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