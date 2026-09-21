Metro CDMX: sin cierres previstos para este lunes 21 de septiembre

FOTO: Cuartoscuro

Para este lunes 21 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) mantiene abiertas todas sus estaciones, después de que la semana pasada se realizarán cierres por mantenimiento y por las actividades derivadas de las fiestas patrias.

Por ello, a lo largo de toda la red, los usuarios podrán ascender y descender en las 195 estaciones, ya que no hay cierres previstos.

Metro CDMX reabrió estaciones

La semana pasada, el Metro CDMX no contó con servicio en la estación Zócalo debido al Grito de Independencia, así como al Desfile Militar. Por ello, hasta el jueves 17 de septiembre, los usuarios retomaron su paso por dicha estación.

Mientras tanto, en la Línea 12, el Metro CDMX reanudó con anticipación el servicio de Tláhuac a Lomas Estrella, donde se realizaron trabajos preventivos en las vías. Si bien la reapertura estaba programada para el 17, desde el día 14 se retomó la circulación de los trenes.

El Metro informa que alrededor de las 15:30 horas, el servicio de la Línea 12 se reanudó de forma total, de Mixcoac a Tláhuac y viceversa. La reapertura se logra en tiempo récord después de trabajar 72 horas ininterrumpida, desde la primera hora del sábado pasado, para el… pic.twitter.com/FdWPkeBGSX — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2026

Por ello, tras la reapertura de dichas estaciones, esta semana no se tienen cierres planeados en las 12 líneas del Metro CDMX.

Lluvia o anomalías podrían afectar el servicio

Sin embargo, las lluvias continúan afectando el servicio a lo largo de toda la red. Por ejemplo, este domingo 20 de septiembre, dos de las líneas que presentaron retrasos fueron la Línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca; la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, y la Línea 12, de Tláhuac a Mixcoac.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/gkmNtt6tX4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 21, 2026

Debido a ello, ante el pronóstico de lluvias para esta nueva semana, el servicio del Metro CDMX podría verse afectando ante la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, debido a cualquier anomalía, el paso de los trenes podría verse afectado, provocando retrasos o, inclusive, suspensión en el servicio. Por ello, te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

Recuerda nuestro horario de servicio en la Red 🕔: pic.twitter.com/g2ugG1zLHP — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2026

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