Elvis Guerra denuncia violencia y asegura que Sheinbaum le prometió que no habrá impunidad

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Sheinbaum le asegura que su caso no quedará impune. Foto: Elvis Guerra/Cuartoscuro

Elvis Guerra, poeta, diseñadora y abogada muxe, informó que habló con la presidenta Claudia Sheinbaum y que le aseguró que estaba enterada de su caso y que no habrá impunidad. La artista señaló que también pidió seguridad para Juchitán, Oaxaca, al considerar que la agresión, amenazas y extorsión que denunció forman parte de una problemática que afecta a más personas.

Sheinbaum le asegura a Elvis Guerra que no habrá impunidad en su caso

De acuerdo con Elvis Guerra, la presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó personalmente con ella para abordar el caso.

“El día de ayer, en la tarde, se comunicó conmigo personalmente la doctora Claudia Sheinbaum para decirme que estaba enterada del caso y me dijo que no iba a haber impunidad”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La diseñadora, quien estuvo a cargo del vestido que utilizó la mandataria en el pasado Grito de Independencia, señaló que durante la conversación insistió en que su denuncia debía entenderse como parte de una lucha colectiva contra la violencia en Juchitán.

Igualmente, informó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comunicó también con ella y le indicó que implementaría medidas de seguridad.

Pide denunciar la violencia

Elvis Guerra señaló que tanto la presidenta como el gobernador le ofrecieron integrarse al mecanismo de protección para contar con mayores condiciones de seguridad.

Además, hizo un llamado a las personas que enfrentan situaciones de violencia a denunciar y recurrir a las vías legales.

“Yo temo por mí, por mi familia y este no solamente se trata de Elvis, no es un caso aislado, insisto en que es una denuncia por todo el pueblo de Juchitán“, dijo la artista muxe.

La diseñadora sostuvo que busca justicia no solamente para ella, sino también para las personas que han enfrentado violencia en la región.

Denuncia ataque armado contra su casa

Elvis Guerra denunció en un anterior video que su casa había sido atacada a balazos la noche del viernes 18 de septiembre en Juchitán, Oaxaca después de que señalara que había recibido amenazas y extorsiones presuntamente relacionadas con el cobro de piso.

Al respecto, explicó que junto a su familia recibió amenazas después de abrir un salón de fiestas en la novena sección de Juchitán, el jueves 17 de septiembre.

Tras los hechos, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la situación de seguridad en Juchitán. Y también pidió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, atender lo que ocurre en el municipio.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, de acuerdo con las denuncias y las primeras investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo, la principal línea de investigación establece que la agresión estaría relacionada con un caso de extorsión contra la diseñadora.

Después de esto, las autoridades informaron que por medio de imágenes obtenidas en los primeros trabajos ministeriales y labores de inteligencia, identificaron a los presuntos responsables de disparar contra la vivienda: un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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