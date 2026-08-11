Egresado de la UNAM gana premio en Cannes con su corto “Delirio”

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Foto: UNAM

Alexis Hernández Peña, egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente y actual creador de contenido audiovisual para la Dirección General de CCH, fue reconocido internacionalmente por su trabajo como director al obtener el premio a Mejor Filme Latino/Hispano en el World Film Festival Cannes, en Francia, por su cortometraje “Delirio”.

A través de una combinación de thriller psicológico y drama, Hernández Peña explora temas como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad, además de la manera en que la sociedad se relaciona con las personas que viven con algún trastorno de salud mental.

¿De qué trata “Delirio”?

La historia sigue a Sofía y la manera en que su percepción de la realidad se transforma al dejar su tratamiento para la esquizofrenia. A partir de ello, la cinta plantea preguntas sobre la salud mental, la experiencia de quienes viven con trastornos psiquiátricos y la forma en que la sociedad interpreta aquello que no comprende.

El director llevó al proyecto parte de experiencias personales. Hernández Peña contó a la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que atravesó un periodo de ansiedad y depresión, experiencia que le permitió acercarse a las emociones de su protagonista y buscar que el público pudiera identificarse con ellas.

Además, una experiencia que vivió durante su infancia en casa de sus abuelos, en Nayarit, sirvió como inspiración para incorporar elementos paranormales a la historia.

Alexis Hernández Peña, una vida detrás de la cámara

La relación del director con el cine comenzó desde que era niño pues a los tres años recibió una cámara análoga con la que comenzó a jugar a capturar imágenes y, a los seis, recreaba escenas de sus películas favoritas junto con sus hermanos.

Su primer cortometraje llegó cuando tenía 12 años y abordó el bullying. Aquella experiencia fue determinante para que decidiera dedicar su vida al cine.

Desde entonces, Hernández Peña utilizó el séptimo arte para abordar distintas problemáticas sociales. Entre sus trabajos se encuentran “Solicitud de amistad”, sobre violencia de género, y “Atrapado en el limbo”, centrado en las adicciones.

“Delirio” suma reconocimientos internacionales

El premio a Mejor Filme Latino/Hispano en el World Film Festival Cannes se suma a otros reconocimientos obtenidos por “Delirio”.

El cortometraje recibió el premio a Mejor estudiante de Cine en la India, el Premio del Público en Inglaterra y menciones honoríficas en Grecia y Chile. Actualmente, la producción compite en el New York Lift-Off Film Festival, en Estados Unidos.

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