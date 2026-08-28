Si tu número de celular termina en 1, el lunes 31 de agosto es la fecha límite para registrar tu línea telefónica, ¿cómo hacerlo?

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Si tu número de celular termina en 1, tienes hasta el próximo lunes 31 de agosto para realizar el registro de tu línea telefónica ante tu compañía operadora y evitar una posible suspensión temporal del servicio. En Unotv.com, te enseñamos como hacer el proceso.

La fecha forma parte del proceso escalonado establecido por l aComisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para vincular las líneas telefónicas con una persona titular.

Las líneas cuyo número termina en 0 tuvieron como fecha límite el pasado 15 de agosto. Después de ese plazo, las compañías comenzaron a suspender de manera temporal las líneas que no fueron vinculadas, dentro de un periodo de hasta 72 horas.

¿Cómo registrar la línea telefónica?

De acuerdo con la página oficial del CRT, el proceso puede realizarse de dos maneras:

Desde el celular, mediante la plataforma del operador: el usuario debe ingresar a la plataforma de su compañía telefónica Puede realizar el trámite aun si su línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

De forma presencial en un Centro de Atención a Clientes, en este caso, debe de acudir directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operador.

Para este proceso solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.

El portal registratulinea.crt.gob.mx concentra los accesos a los sitios oficiales de las compañías telefónicas para realizar el trámite.

¿Qué pasa si no registro mi celular antes del 31 de agosto?

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Si una línea terminada en 1 permanece sin vincular después de la fecha límite, la compañía telefónica podrá suspender temporalmente el servicio durante las 72 horas posteriores.

Cabe destacar que la suspensión no significa que el usuario pierda de manera definitiva su número celular, pues esta conserva la función de llamadas de emergencia, incluso si la línea ya fue suspendida.

Aunado a ello, el titular todavía puede completar el proceso de vinculación con su compañía telefónica, una vez realizado el registro, la empresa deberá restablecer los servicios de la línea.

Calendario para registrar la línea telefónica

Si bien la fecha límite es en diciembre, la suspensión de líneas será parcial, a continuación, te dejamos el calendario:

Terminación 0 : 15 de agosto de 2026

: 15 de agosto de 2026 Terminación 1 : 31 de agosto de 2026

: 31 de agosto de 2026 Terminación 2 : 15 de septiembre de 2026

: 15 de septiembre de 2026 Terminación 3 : 30 de septiembre de 2026

: 30 de septiembre de 2026 Terminación 4 : 15 de octubre de 2026

: 15 de octubre de 2026 Terminación 5 : 31 de octubre de 2026

: 31 de octubre de 2026 Terminación 6 : 15 de noviembre de 2026

: 15 de noviembre de 2026 Terminación 7 : 30 de noviembre de 2026

: 30 de noviembre de 2026 Terminación 8 : 15 de diciembre de 2026

: 15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

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