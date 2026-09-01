Trabajamos un día entero con ayuda del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra… ¿el mejor celular para trabajar?

GENERANDO AUDIO...

Probamos el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra por todo un día | Fotos: Uno TV

El Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, el más reciente celular plegable gama premium de la marca coreana, ya está disponible en México por precios que van de los 50 mil 999 a los 58 mil 999 pesos mexicanos. Este es el “hermano mayor” del Samsung Galaxy Z Fold 8 que destacó tras su anuncio debido a su tamaño y aspecto peculiar.

Un reportero de Unotv.com tuvo la oportunidad de probar este dispositivo plegable tipo libro durante un día dedicado a la cobertura de la alfombra roja de “Gungo y los juegos cavernícolas“, poniendo a prueba sus capacidades al usarlo como principal herramienta de trabajo.

Trabajando con el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

El primer aspecto del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra que se puso a prueba en una cobertura periodística fue su cámara, que llega a los siguientes niveles en materia de foto y video:

Foto: 12-50M | Zoom de hasta 30x

Video: HD, FHD, UHD 8K a 30-60 FPS | Zoomo de hasta 15x

Aunque la calidad de imagen y video de este celular plegable captó con nitidez tanto los detalles de los entrevistados como los colores de la escenografía, resultó evidente lo complicado que es sujetar el propio dispositivo.

Su pantalla desplegada de 14 x 15.5 centímetros (cm) podría dificultar el uso del celular con una sola mano, por lo que se recomienda su uso con dos manos. Para el trabajo periodístico o de uso rudo, esto puede ser contraproducente.

Una posible solución es aprovechar la cámara del smartphone con la pantalla externa, es decir, con el dispositivo cerrado, lo cual reduce el ancho de la pantalla de 14 a siete centímetros, facilitando su agarre para la cámara o su uso en general.

Un celular perfecto para el multitasking

Una vez acabada la cobertura en sitio, en la que se entrevistó a figuras como Ricky Limón y Silvia Navarro con la cámara y el micrófono interno del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, comenzó el trabajo de calificación y redacción.

En este caso, se tomó la decisión de trasladar el trabajo que generalmente se hace desde una computadora de escritorio al celular de Samsung, empezando por la calificación del material.

En lugar de compartir los videos a una carpeta de Drive o enviarlos por WhatsApp, se abrió la aplicación de galería en la parte izquierda de la pantalla desplegada y del lado derecho abrimos la app de Notas para transcribir las entrevistas.

La app de Notas también fue la herramienta elegida para redactar la nota y los guiones de video para YouTube y los espacios para los noticiarios. En este sentido, la revisión de la nota se hizo en una tercera aplicación abierta al mismo tiempo.

Cabe destacar que los videos llevan su respectiva voz off, por lo que se cerró la aplicación de Google Chrome en donde se hizo la revisión de la nota publicada para abrir la app de “Grabadora de voz” para grabar el audio sin un micrófono externo.

La calidad del micrófono del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra cumplió con los estándares más altos, como si contara con un dispositivo externo. En este sentido, la imagen y el audio de la cobertura profesional se grabaron con este dispositivo.

Ojo, el tamaño del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra no es un problema

Aunque el tamaño del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, aunado al hecho de que no trae una pluma incorporada (como sí sucede con el Galaxy S26 Ultra), puede ser un impedimento para los usuarios de manos pequeñas, sus dimensiones también le brindan ventajas.

Unos días antes, el equipo de Uno TV aprovechó el smartphone en otro evento: el Festival de Cine Libanés de la Ciudad de México. En esa ocasión, se grabó un enlace en vivo para el noticiario de la noche con cámara profesional.

A pesar de no usar el celular para la filmación de televisión, se aprovechó el tamaño del celular para usarlo como prompter, en donde una aplicación externa mostró el guion para la intervención en el espacio informativo.

Además, el tamaño del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra también es ideal para los usuarios que quieren ver videos de YouTube o películas – series en streaming, pues esta es una de las pantallas más grandes del mercado.

¿Qué tal rindió la batería de este celular?

La cobertura de la alfombra roja de “Gungo y los juegos cavernícolas” comenzó a las 09:41 horas del domingo 30 de agosto y, a partir de ahí y durante todo el día, se utilizó de manera constante en los procesos antes descritos.

En ese momento, la batería del dispositivo estaba en 71% y , para las 12:00 horas del lunes 31 de agosto, la batería del celular bajó únicamente al 35%.

Esto significa que, aunque se usó en funciones de alto consumo de batería como grabación de audio y video, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra resistió más de 24 horas con una sola carga.

Más detalles del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Debido a las urgencias propias de un periodista o reportero, muchas veces se guardan las herramientas de trabajo en el bolsillo del pantalón y el Samsung Galaxy z Fold 8 Ultra es suficientemente delgado para traerlo en las bolsas.

El grosor de 4.1 milímetros (mm) desplegado y pesa 215 gramos (g) lo hace un dispositivo de fácil transportación sin necesidad de meterlo a la mochila aparte.

Imagen: Alfredo Narváez

El Galaxy Z Fold8 Ultra está impulsado por el “Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“, y a pesar de que el celular se usó por varias horas sin descanso, nunca hubo problemas de procesamiento.

Cabe destacar que ninguna aplicación o herramienta se trabó y cada uno de los videos que se revisaron para la cobertura se reprodujeron sin que se detuvieran; ninguna aplicación se detuvo de manera inesperada.

Imagen: Alfredo Narváez

Este detalle también es fundamental para entender que, a pesar de su uso prolongado, difícilmente el sobrecalentamiento podría considerarse como un impedimento para seguir usándolo.

Uno de los detalles negativos de este smartphone es que, a diferencia de su “hermano menor“, el pliegue es sumamente notorio al momento de utilizarlo desplegado.

Imagen: Alfredo Narváez

El Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra llegó a México el pasado 22 de julio y, aunque su precio es de gama premium, puede ayudar a los usuarios que necesiten un dispositivo portátil multitarea para sus labores diarias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.