¿Qué es MapQuest, la app que se negó a llamar lago América al lago Ontario? Suben sus descargas en EE.UU.

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Usuarios reconocen a MapQuest por mantener “lago Ontario” | Foto: MapQuest

MapQuest, plataforma gratuita de mapas, rutas y navegación, subió al primer lugar entre las aplicaciones gratuitas de la App Store de Apple en Estados Unidos. La aplicación superó a ChatGPT después de que usuarios estadounidenses mostraran su respaldo a la empresa por negarse a cambiar el nombre del lago Ontario por lago América.

De acuerdo con reportes publicados este martes por CNN y The Washington Post, el rechazo de MapQuest provocó un aumento en el interés y las descargas de su aplicación móvil.

La polémica comenzó luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmara el pasado 27 de agosto un decreto para renombrar el lago Ontario como lago América.

La medida sigue una línea similar a la adoptada con el Golfo de México, denominado Golfo de América para usuarios estadounidenses en algunas plataformas y servicios digitales.

¡MapQuest se niega a cambiar “lago Ontario” por “lago América”!

MapQues afirmó en una publicación en redes sociales la semana pasada que no acataría la exigencia del presidente y aún muestra el nombre de “Lake Ontario” al momento de hacer la búsqueda de la extensión de agua que forma parte de los cinco grandes lagos de América del Norte.

Doug Berger, gerente general de MapQuest, dijo el lunes en un comunicado de prensa que cada usuario será libre de elegir el nombre con el que se sienta más familiarizado.

“Adoptamos el mismo enfoque que con el golfo de México: formar parte de la conversación y ofrecer a la gente una aplicación que conserve los nombres con los que está familiarizada”. Doug Berger, GM de MapQuest

La empresa también lanzó una herramienta que permite a los usuarios cambiar el nombre del lago por el que quieran.

¡Escalan las descargas de MapQuest en Estados Unidos!

Luego de anunciar sus medidas por el decreto de Donald Trump, MapQuest apareció este martes como la aplicación gratuita número uno en la App Store en Estados Unidos.

The people have spoken. We are working. pic.twitter.com/WeO7OAJ2T7 — MapQuest (@MapQuest) September 1, 2026

También ocupó el octavo lugar entre las aplicaciones gratuitas de Google Play Store, tienda de aplicaciones afiliada a los dispositivos con sistema operativo Android.

La propia plataforma indicó este martes en un comunicado de prensa que el uso de su aplicación es unas 50 veces el registrado una semana antes.

¿Qué es MapQuest?

MapQuest es un servicio de mapas digitales que comenzó en 1996 y revolucionó los viajes por carretera en las décadas de 1990 y 2000 al convertirse en uno de los primeros sitios web que ofrecieron servicios de mapas.

Sin embargo, perdió terreno con el auge de los dispositivos GPS en los automóviles y de competidores como Google Maps y Apple Maps, de acuerdo con CNN.

Con el afán de competir, MapQuest y su cuenta en redes sociales apuestan por la nostalgia y la fantasía para atraer al público, ya que su interfaz gráfica mantiene la identidad visual de los 8 bits.

Cabe destacar que, al descargar la aplicación por primera vez, se pide a los usuarios que elijan un avatar entre opciones que incluyen un unicornio y un mago que sostiene una bola de fuego.

Google sí obedeció a la medida de Donald Trump

La Casa Blanca celebró el pasado domingo el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a Lago América.

“¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!”, tuiteó el domingo por la mañana Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre “Lago Ontario”, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua.

Cambio de “lago Ontario” a “lago América” en medio de tensiones con Canadá

Donald Trump firmó el jueves 27 de agosto de 2026 una orden ejecutiva para que el lago Ontario sea denominado oficialmente “Lago América” en las referencias del Gobierno federal estadounidense.

La decisión ocurre en medio de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, luego del fracaso de las negociaciones entre ambos países y la aplicación de nuevos aranceles.

El cambio será implementado en los registros y documentos del Gobierno de Estados Unidos, aunque Canadá y organismos internacionales no están obligados a adoptar la nueva denominación.

Trump firmó la orden en el Despacho Oval, donde apareció acompañado de mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En uno de ellos ya podía leerse “Lake America” sobre el cuerpo de agua que hasta ahora aparece identificado como lago Ontario, Trump, aseguró que la medida entraría en vigor de inmediato.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a Lago América con efecto inmediato”. Donald Trump

La orden ejecutiva, identificada como Executive Order 14420, instruye al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos a realizar las acciones necesarias para actualizar el nombre en el Geographic Names Information System (GNIS) y en las referencias del Gobierno federal.

Durante su encuentro con periodistas, Trump fue cuestionado sobre la decisión de confrontar a Canadá, uno de los aliados históricos de Estados Unidos. “Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”, declaró.

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