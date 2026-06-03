Este miércoles el temporal de lluvias cubrirá la mayor parte del país, con onda de calor en 13 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 3 de junio de 2026, iniciará un temporal de lluvias en la mayor parte del país, con precipitaciones puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; lluvias muy fuertes en Tabasco; lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como chubascos en Quintana Roo, mientras una circulación ciclónica originará lluvias puntuales intensas en Jalisco; muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán, así como lluvias fuertes en Nayarit y Durango.

Además, un canal de baja presión en la Mesa Central propiciará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Sin embargo, pese a ello seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque finalizando en Morelos.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua Coahuila San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Colima Michoacán Guerrero Morelos Tabasco

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit Durango Nuevo León Tamaulipas Querétaro Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Campeche Yucatán

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Hidalgo Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Sonora (este) y Sinaloa (norte y centro). 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y noreste), Durango (noroeste), Nayarit (norte) y Oaxaca (sur). 35 a 40 °C : Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo (norte).

Viento: 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras : Chihuahua. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California y en costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente de fresco a templado durante la mañana, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

Además, se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. De igual forma, estas podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Temperatura máxima: 26 a 28°C.

Temperatura mínima: 15 a 17 °C.

Viento del noreste de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves prevalecerá un temporal de lluvias de fuertes a puntuales intensas sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Además, seguirán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, finalizando en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas.

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