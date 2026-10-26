Se esperan lluvias y hasta 24 grados en CDMX este lunes

Lluvias continuarán en CDMX. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 26 de octubre se pronostica que habrá lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México.

Por otra parte, la temperatura tendrá un aumento, pues se estiman máximas de 24 °C hacia la tarde.

Esta noche en la Ciudad de México, se prevé ambiente #fresco, cielo #nublado y persistencia de #lluvias ligeras. #Temperatura actual: 16 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sFOT51NHuj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 26, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 26 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén lluvias con intervalos de chubascos.

Asimismo, este 26 de octubre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Cubre nariz y boca

Utiliza ropa abrigadora

Evita cambios bruscos de temperatura

Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

¡Evita enfermedades respiratorias!

Atiende las recomendaciones:

▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lMfopc6PGZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 26, 2026

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