Se esperan lluvias y hasta 24 grados en CDMX este lunes
La temperatura tendrá un ligero aumento, luego de un fin de semana de frío.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 26 de octubre se pronostica que habrá lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México.
Por otra parte, la temperatura tendrá un aumento, pues se estiman máximas de 24 °C hacia la tarde.
Calor, vientos y lluvias para este lunes 26 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén lluvias con intervalos de chubascos.
Asimismo, este 26 de octubre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones en temporada de frío:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Cubre nariz y boca
- Utiliza ropa abrigadora
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C
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