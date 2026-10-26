Atacan a mujeres en Uruapan; alcaldesa pide apoyo a federación

Ataque en Uruapan. Foto: Uno TV

Una mujer de 28 años perdió la vida luego de resultar herida de gravedad tras un ataque armado registrado anoche en una taquería ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Los Pinos, al poniente de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar, dos mujeres, quienes presuntamente eran familiares políticas, fueron atacadas a balazos en el establecimiento. Una de las víctimas fue identificada como Dania Rojas García de 28 años, quien habría recibido un impacto de arma de fuego en la cabeza. Tras la agresión, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció.

Dos niñas resultaron heridas

Asimismo, trascendió que dos niñas que presuntamente se encontraban en el lugar resultaron lesionadas por golpes. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que ocurrieron estas lesiones.

Tras estos hechos, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, externó su pésame a los familiares y solicitó un mayor apoyo por parte de la Federación, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Ante los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, quiero expresar con toda claridad que no podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia, mucho menos a la pérdida de vidas humanas. Ninguna mujer, ninguna persona debería perder la vida a causa de la violencia”, posteó en sus redes sociales.

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