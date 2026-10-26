Canacar confirma paro nacional de transportistas para este lunes: “Buscamos respuestas sólidas”

Alertas blindan a transportistas en Michoacán. Foto: Cuartoscuro.

Con videomensaje en redes sociales, Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), reiteró su llamado a los transportistas a manifestarse este lunes en el paro nacional convocado en carreteras de todo el país.

Asimismo, destacó que, a la par de las movilizaciones, buscarán el diálogo, “pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, ante el pedido de la Secretaría de Gobernación (Segob) de realizar mesas de trabajo en vez de los bloqueos, para llegar a una solución sobre las exigencias, entre ellas de mayor seguridad.

¿Qué dijo el presidente de Canacar sobre el paro transportista?

Este domingo, previo al paro nacional, y luego de que el Gobierno federal aseguró que la mayoría de las organizaciones se habían desistido de participar en las protestas, la Canacar reiteró que el paro nacional de autotransportistas se llevará a cabo este 26 de octubre.

“Nuestro llamado es de unidad, de los que conducen los vehículos, porque ellos son los que llevan el sustento todos los días a sus casas, a sus negocios. Los que conducen un vehículo de carga se aseguran de que lleguen en tiempo, pero las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables. México, el autotransporte ya no aguanta” Augusto Ramos Melo / presidente nacional, Canacar

En el paro, además de los integrantes de la Canacar, participarán los agremiados a la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Hamotac), Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (Fematrac).

Mientras que, previo al video, la Canacar publicó un mensaje en su cuenta de X subrayando que las protestas tienen como objetivo “hacer visible lo que movemos todos los días: los alimentos, las medicinas y las mercancías que sostienen la economía del país”, agregando que “transportar no puede seguir siendo sinónimo de arriesgar la vida y el patrimonio”.

A la par, la organización resaltó su exigencia a “ser escuchados y atendidos con soluciones concretas que mejoren las condiciones de las personas que mueven a México”, en línea con el mensaje de Ramos Melo, quien recalcó que la manifestación es respuesta a esa falta de respuestas de las autoridades.

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