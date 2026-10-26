Deslave en Santa Fe alcanza autos de lujo y daña ocho locales comerciales

Desgajamiento en Santa Fe. Foto: SGIRPC

Un desgajamiento de talud en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, provocó daños en ocho locales comerciales, sótanos y vehículos durante la madrugada de este domingo 25 de octubre. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas en la parte trasera de una plaza comercial ubicada en el cruce de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, en la colonia Las Tinajas. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el talud tenía aproximadamente 30 metros de altura y se desprendieron cerca de 60 metros cúbicos de tierra y otros materiales. Como medida preventiva, dos guardias de seguridad fueron evacuados del inmueble.

En Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, col. Las Tinajas, @cuajimalpa_gob, en la parte trasera de una plaza comercial de planta baja, 15 niveles y 7 sótanos, se suscitó el deslizamiento de material de un talud de 30 m de altura.



Se desprendieron aproximadamente 60 m³ de… pic.twitter.com/JLUVCQJ60H — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 26, 2026

Deslave en Santa Fe afecta locales y vehículos

El material desprendido alcanzó áreas de la plaza comercial y provocó afectaciones en los sótanos y ocho establecimientos de la planta baja. Imágenes difundidas desde el lugar muestran daños en cristales y vehículos que se encontraban en la zona.

Entre los bienes afectados se reportaron automóviles de lujo de la marca Maserati y motocicletas Harley-Davidson. También se observaron daños en establecimientos comerciales, mientras personal relacionado con los negocios acudió al sitio para revisar las afectaciones y recuperar algunas pertenencias.

Las autoridades realizan una evaluación para determinar las condiciones de seguridad del inmueble y de las áreas cercanas.

Protección Civil coloca sellos y revisa la zona

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México cerraron la llave de paso del suministro de gas LP. Además, recomendaron cerrar los tanques estacionarios del edificio contiguo como medida preventiva.

Personal de la SGIRPC y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Cuajimalpa inspeccionó el área. Asimismo, trabajadores de Análisis de Riesgos colocaron sellos en los locales afectados para impedir el acceso mientras se realizan las revisiones correspondientes.

Las causas del deslizamiento de tierra aún deben establecerse mediante una evaluación técnica. Aunque la saturación de agua fue mencionada en reportes sobre el incidente, será necesario que las autoridades confirmen el origen del desprendimiento.

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