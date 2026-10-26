Aleks Syntek rompe el silencio sobre lo que ocurrió en su concierto del 15 de septiembre: “Estoy preparado”

Aleks Syntek rompe el silencio Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek utilizó sus redes sociales para aclarar qué fue lo que sucedió durante su presentación en la alcaldía Venustiano Carranza el pasado 15 de septiembre, donde hizo una serie de comentarios por los que recibió diversas críticas por parte de los asistentes.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante dio a conocer que está recibiendo ayuda profesional.

Aleks Syntek se sincera ante la situación

El cantante decidió publicar un video en el que explica su sentir y lo que ocurrió durante la presentación del 15 de septiembre, asegurando que atravesó una crisis de ansiedad combinada con sentimientos de ira y hartazgo.

“Amigos, familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló”, mencionó.

Asimismo, Aleks Syntek reveló que los médicos le plantearon la posibilidad de permanecer durante seis meses en una clínica de salud mental, situación que consideró una locura.

“La otra opción era ver a una persona que es un psicólogo que ha sacado adelante a muchísima gente que eran casos casi terminales y me dijeron: ‘No, nada más que este cuate estuvo en la cárcel, ha tenido internamientos por drogas cantidad de veces y que además se hizo famoso por un meme de unos cigarros sueltos que no te los pago’”, puntualizó.

El intérprete aseguró que tomó la decisión correcta sobre la ayuda solicitada, pues asegura que había muchas personas encima de él.

Asimismo, el propio Fer Núñez respondió al video de Aleks donde lo mencionaron: “Sí, soy el psicólogo del meme de los cigarros sueltos. Sí, estuve en la cárcel. Y justo por eso sé lo que se siente que te juzguen por la portada”.

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